I februar 2019 skulle ni russejenter fra Glemmen videregående skole i Fredrikstad finne en gruppenavn.

De bestemte seg for å kalle seg «Virus Outbreak», ettersom de tullet mye med at skrivefeilene i chattene deres spredte seg som et virus.

I tillegg går de fleste av dem helselinjen, og de ønsket seg et helserelatert gruppenavn.

– Vi bestemte oss etter hvert for å lage et nytt navn. Vi ønsket en sammenheng mellom det gamle og nye navnet. I fjor sommer ble vi enige om å kalle oss «Pandemi 2020», sier Karoline Ochman (18) til TV 2.

Det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken.

28. februar hadde Fredrikstad-russen sitt såkalte slipp, hvor de annonserte gruppenavnet foran medrussen.

Da visste ingen omfanget av koronaviruset.

– Samme natt kom nyheten om at verden kunne forvente seg en pandemi. Da tenkte vi bare: «Herregud, hva har vi gjort?! Vi kan ikke kalle oss «Pandemi 2020»!».

SLIPP: Jentene i Pandemi 2020 poserer foran plakaten de laget i anledning russeslippet i slutten av mars. Dengang visste de ikke om hvor utbredt koronaviruset skulle bli. Foto: Privat

– Prøver å dempe oss

Ochman sier at hun og venninnene egentlig er fornøyde med navnet de valgte, men at timingen med koronaviruset er svært uheldig.

– Vi prøver å dempe oss, for vi vil ikke tråkke noen på tærne, sier hun, og forteller at navnet «Pandemi 2020» er klistret på både gensere, bukser og annet alt annet utstyr.

Jentene vegrer seg nå for å gå rundt iført klærne med «Pandemi 2020» skrevet på.

– Uansett er det jo ikke mange samlinger, nå som alt er avlyst. Vi tar feiringen på videochat, forteller hun.

Hun understreker at alle i «Pandemi 2020» tar viruset på alvor, og at de har full forståelse for at feiringen kanskje ikke går som normalt.

– Nå følger vi myndighetenes råd og anbefalinger, og så ser vi hva som skjer videre, avslutter Ochman.

Går til massesøksmål

TV 2 skrev onsdag at årets russ har gått til massesøksmål mot Landstreff Stavanger i Kongeparken.

Årsaken er at arrangøren, Lund Gruppen, ikke refunderer billettene, som kostet 3000 kroner.

I stedet er russen blitt tilbudt å komme tilbake på et russearrangement neste år, eller få billetter til festivalen Palmesus, Elvefestivalen eller billetter til Kongeparken.

– Vi har ingen muligheter til å betale dette uten å gå konkurs, sier Lund.

Kongeparken kan ende med et samlet krav på mot 20 millioner kroner hvis resten av billettkjøperne slutter seg til massesøksmålet. Facebooksiden «Gi russen tilbake LS-pengene» har torsdag nærmere 6000 medlemmer, mange av dem foreldre