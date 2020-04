Dette kan du gjøre og ikke gjøre i påsken

Påskemiddagen

Påsken er for mange en tid der familien samles. Kanskje går ikke årets hyttetur som planlagt, men hva med å ta en påskemiddag?

Det kan være en dårlig ide, ifølge Helsedirektoratets anbefalinger.

– Folk som bor sammen, kan omgås som normalt. Men dersom man skal samles flere, bør man holde to meters avstand innendørs. Og man bør ikke være flere enn fem som samles samtidig, sa Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, under en pressekonferanse tidligere i uken.

Utendørs bør man holde en meters avstand, og heller ikke være flere enn fem personer.

– Begrens besøk så langt det lar seg gjøre, og særlig når det er personer i risikogruppene involvert, oppfordrer helsedirektoratet.

En ordentlig påskemiddag med hele storfamilien kan derfor bli vanskelig å gjennomføre i år.

Besøke familie

På sykehjem og sykehus er det nedlagt besøksforbud. Det er ikke lov å besøke personer her i det hele tatt, men det er laget en åpning for de som er i livets siste fase, som kan ha noe besøk.

Mange kan kanskje ønske å reise for å besøke familie i andre landsdeler og kommuner i påskena. Her har regjeringen vært tydelige på at reiser som ikke er nødvendige, bør droppes.

Justisminister Monica Mæland (H) sa likevel under en pressekonferanse tirsdag, at studenter som vil hjem til foreldrene i påsken, kan gjøre det.

– Dersom alle er friske, kan studenter dra hjem. Reis da på en måte som gjør at det er mulig å holde god avstand til andre, sa Mæland.

Flere kommuner har likevel oppfordret til å ikke gjøre det. Blant annet Sykkylven kommune, der ordføreren onsdag gikk ut med en oppfordring til å ikke komme på besøk.

– De som kommer bor ofte på Østlandet eller Bergen hvor det er påvist smitte. Per i dag er det ikke noen som er registrert smittede, så dette er en måte å dempe muligheten for at noen importer smitte, sier ordfører Odd Jostein Drotninghaug til TV 2.

Ved å gå inn på hjemmesidene til hver enkelt kommune, kan man se hva det oppfordres til rundt om i landet. Kommunene har selv mulighet til å sette inn egne tiltak.

Reiser til utlandet er frarådet av UD, og alle som ankommer Norge fra utlandet må i 14 dagers karantene.

Båt

For mange starter båtsesongen i påsken. Båter pusses, forberedes og settes på vannet.

Er det greit å dra på båttur? Og hva med å ta båten til andre kommuner enn hjemkommunen din?

Det er ikke noe forbud mot dette, og helseminister Bent Høie har vært tydelig på at det ikke er aktuelt å legge ned et nasjonalt båtforbud.

– Men dersom enkelte kommuner sliter med mange båt-turister, kan de selv ta grep, sier han.

Også her kan det altså være et godt tips å sjekke retningslinjene til den enkelte kommunen.

Regjeringen anbefaler på sine nettsider å droppe båtturene helt, selv om det ikke er noe forbud.

«Det ikke forbudt å bruke fritidsbåt utenfor egen kommune, men fritidsreiser frarådes med mindre det er strengt nødvendig. Beredskapssituasjonen til sjøs gjør det også risikabelt å tillate at mange personer overnatter i fritidsbåter. Dersom redningspersonell kommer i kontakt med smittede, må de i karantene. Dette gjør kapasiteten til sjøs sårbar,» skriver de.

Trening

Helsedirektoratet holdt onsdag pressekonferanse om idrett under koronaepidemien. Til stede var idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Både Kjøll og Guldvog var tydelig på at de forstod at det kan ha vært en usikkerhet i idretts-Norge om hva som er lov eller ikke.

De åpnet da for at man kan drive organisert idrett, men med noen strenge retningslinjer i bunn.

– Når vi er sammen bør vi ikke være mer enn fem personer, og hver og en bør holde en avstand på minst to meter. Avstanden gjelder både innad i gruppen, og til andre personer, sier Guldvog.

Videre anbefales det at det er voksne til stede når barn og unge trener, for å påse at retningslinjene overholdes.

Det oppfordres også til å ikke reise kollektivt til og fra trening, da det generelt anbefales å holde seg unna reiser med kollektivtransport som ikke er høyst nødvendige.

Matinnkjøp

Myndighetene har vært tydelige på at vi har nok mat i Norge, og at det ikke er grunn til hamsring.

Nå står vi ovenfor påske, og mange vil gjøre storinnkjøp før de røde dagene er her.

Butikkjedene går derfor ut med en innstendig oppfordring om å ikke gjøre innkjøpene dagen før. Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, er blant dem som oppfordrer til å handle inn så tidlig som mulig.

– Dette er viktig så vi unngår mye mennesker i butikkene samtidig. De fleste butikkene våre har åpent fra tidlig om morgenen til sent om kvelden, og vi oppfordrer alle til å bruke hele åpningstiden og ikke vente til siste liten med å ta påskehandelen, sier hun til TV 2.

Også i butikkene er det viktig å holde avstand, og butikkjedene frykter derfor at smittevernreglene kan bli vanskelige å overholde om for mange kunder kommer til butikkene samtidig.

Generelle råd

Til slutt er det flere generelle råd helsemyndighetene har kommet med, som det er greit å ta utgangspunkt i når du lurer på om du kan gjøre noe eller ikke.