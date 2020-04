På cruiseskipet «Zaandam» har fire gjester dødd siden skipet forlot Buenos Aires tidlig i mars. To av dødsfallene skyldes trolig koronasmitte. Et større antall passasjerer har influensalignende symptomer. Åtte har testet positivt for covid-19.

Rederiet har bedt lokale myndigheter om å ta imot skipet, men Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis har hittil nektet.

– Min bekymring er at vi har jobbet hardt for å sikre at vi har tilstrekkelig sykehuskapasitet i tilfelle en rask økning i smittetilfellene, og vi ønsker ikke at de verdifulle sengeplassene skal bli beslaglagt på grunn av cruiseskip, sier guvernøren ifølge CNN.

Også president Donald Trump har bedt om at skipet får legge til land i Florida.

I limbo

Siste beskjed fra guvernørens kontor er at gjester som er innbyggere i Florida kan få komme i land. Men ifølge CNN dreier dette seg om bare 52 personer av totalt 2436 mennesker som befinner seg om bord på cruiseskipene «Zaandam» og «Rotterdam». Begge tilhører rederiet Holland America og befinner seg utenfor Floridas kyst.

«Rotterdam» ble sendt ut for å frakte forsyninger og medisinsk utstyr til smitterammede «Zaandam», og friske passasjerer er overført til dette skipet. «Rotterdam» er også på leting etter sted de kan legge til kai.

Passasjerer og mannskap på «Zaandam» har i flere uker vært i limbo fordi skipet har blitt nektet å gå til kai i flere havner i Sør-Amerika.

Søndag fikk skipet omsider tillatelse til å gå gjennom Panamakanalen, og rederiet jobber nå intenst for å finne en løsning med å få passasjerene i land.

De syke skal fortsatt være isolert om bord. Men nærmere 1200 gjester er friske og kan reise hjem, ifølge rederiet, som foreslår at gjestene kan flys ut av Florida under strenge smitteverntiltak.

Frykter for broren

Kystvakten har imidlertid sendt ut beskjed om at de syke må behandles om bord. Det går fram av et nytt direktiv som dekker Florida, Georgia, South Carolina og Puerto Rico, rapporterer nyhetsbyrået AP.

En rekke cruiseskip befinner seg i farvannet utenfor Port Miami og Port Everglades mens man forsøker å finne en løsning på situasjonen. I mellomtiden er passasjerer og pårørende fortvilet over at de nektes å komme i land.

Mary Beth Van Horn sier hun er livredd for broren Tom Brazier (77), som etter planen skal behandles for kreft i skjelettet i april.

– Han er redd. Sist jeg snakket med ham, sa han at han ikke skjønner hvordan dette skal gå bra, sier Van Horn til AP.