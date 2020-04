– Heldigvis rakk vi å taue Egil Østenstad tilbake igjen og dytte innpå Jostein

– På mange måter tror jeg at i hvert fall en del av HamKams oppstandelse på begynnelsen av 2000-tallet i hvert fall skyldes det soneforsvaret jeg lærte til perfeksjon av Egil og den tankegangen og mye av det han gjorde da vi hadde ballen. Og så forandrer jo, synes jeg, Egil seg litt i den andre perioden sin. Det har jo jeg også gjort i takt med at du har vært i forskjellige miljøer og vet at du trener forskjellige grupper spillere som har en annen inngang. Dansker er jo litt lik brasilianere på den måten i tankegangen. Det gjelder å finne en miks om du skal overtale dem til å spille på en bestemt måte, sier han.

Under Drillo tok Norge seg til to verdensmesterskap. En rekke store nasjoner ble slått på veien.

– Det er jo ingen tvil om at mye det Egil står for var langt, langt forut for sin tid. Og det er vel det som kanskje er den største hemmeligheten. Jeg hørte at han argumenterte med analyse og sånt, men det å kunne et perfekt soneforsvar og det å ha en klar spillestil, det å kunne vinne over mange enkeltpersoners meninger i en gruppe, var godt gjort. For det var jo og en del kunstnere i den gruppen som Egil vant over, og som gjorde at vi presterte så bra som vi gjorde.