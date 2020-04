«Alle vil ikke få være med på leken»

Det er gitt grønt lys til «vårslepp» i idretten. Klubber og lag kan starte med aktivitet igjen så lenge de følger reglene fra helsemyndighetene. For mange vil dette forsterke risikoen for å havne på utsiden av felleskapet, fordi det ikke er lov å være mer enn fem personer sammen.

Jeg ser at dette kan være positivt for flere av de som lever av idretten sin og for mange av de som har lengta etter å få utfolde seg i lek på løkka.

For andre er det krise. De sårbare barna, som mange er urolige for på grunn av stengte barnehager og skoler allerede, vil ikke nødvendigvis bli fanget opp på denne arenaen heller. Det er ikke sikkert de blir invitert med. Mange barn er langt unna å være både første-, andre-, tredje- og fjerde-valget. Når det i tillegg er lagt opp til at barna helst skal forholde seg mest mulig til de samme lekekameratene - hvis de i det hele tatt har noen - så sier det seg selv at det er fare for at det er de samme barna som rammes: De som ikke nødvendigvis har det så bra hjemme. Noen av disse kommer seg ikke en gang ut døra.

Toppidretten vil relativt raskt organisere seg slik at de får i gang rutiner i sin nye hverdag innenfor regelverket. Den såkalte uorganiserte aktiviteten vil vi, foreldre, måtte stå for. Det hviler et tungt ansvar på skuldrene våre. Barnehager, skoler og barneidretten er viktige bidragsytere i inkluderingsarbeidet som kommer barn til gode i en alminnelig hverdag. Disse fallskjermene er borte, nå er det opp til hver enkelt av oss.

På hjemmesiden til Idrettsforbundet kan man lese om Idrettens barnerettigheter. Disse rettighetene setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som ligger til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon. Rettighetene ble revidert på Idrettstinget i 2019. Punkt 8 lyder som følger:

Alle skal få være med på leken.

Denne er vanskelig å få til. I tre uker har vi opplevd at alt har handlet om å unngå leken og det fysiske samværet i så stor grad som mulig. Det har vært Norges strategi. Nå er det blitt åpnet for noe mer samvær og aktivitet med krav om to meters avstand og maks fem personer i gruppa. Samtidig understreker Berit Kjøll ved flere anledninger under dagens pressekonferanse at vår viktigste oppgave er å begrense smitteeffekten.

Hva betyr det? Jeg som forelder skal fortsatt ta stilling til hvorvidt det er en god idé å samle en liten gjeng ivrige fotballgutter for å få et etterlengtet sosialt treffpunkt. I tillegg skal jeg vurdere om det er mest rett å holde seg til de samme kameratene? Og til slutt; blir det ikke enormt ekskluderende om vi fortsetter med få utvalgte lagkamerater over tid?