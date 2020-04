Premier League skal ifølge Daily Mail diskutere om VAR skal benyttes dersom sesongen starter opp igjen.

Det er nemlig usikkerhet rundt om det er mulig å gjennomføre VAR om det fremdeles er smittefare.

Til hver Premier League-kamp er det et team bestående av minst tre personer. Disse tre sitter i et rom med begrenset plass i Stockley Park, som strider mot helsemyndighetenes råd om avstand mellom mennesker for å redusere smitten av koronaviruset.

Derfor vil Premier League-sjefene og det engelske dommerforbundet diskutere fremtiden til VAR de neste ukene.

Et alternativ er å bruke VAR-teknologien som finnes rundt på arenaene. Et annet er at VAR kan gjennomføres eksternt i spesialutstyrte varebiler.

– Dersom det fremdeles er pålagt å holde avstand til andre mennesker når sesongen fortsetter er det umulig å bruke VAR-rommet i Stockley Park, sier tidligere Premier League-dommer Mark Clattenburg.

Han forklarer at det definitivt ikke er mulig dersom flere Premier League-kamper blir spilt samtidig, og at VAR-teamet sitter samlet i et lite rom uten vindu foran flere skjermer.

– Om det ble spilt én kamp av gangen kunne de kanskje fått det til ved å ha hver sitt skrivebord, og dermed holde to meters avstand, forklarer Clattenburg.

– Men realistisk sett ser ikke jeg hvordan fotballen kan starte opp igjen før det ikke lenger er et påbud fra myndighetene om å holde sosial avstand. Du kan ikke fortsette sesongen uten VAR heller, mener han og gir et eksempel:

– Tenk om Aston Villa rykket ned på grunn av et mål som skulle vært avblåst for offside. En avgjørelse VAR kunne reversert dersom det var tidligere i sesongen. Det ville blitt et enormt nedfall.