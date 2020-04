Her henter Høyre nye velgere

Senterpartiet er taperen med en tilbakegang på 2,8 fra mars til 14,8 i april. Lojaliteten er fortsatt høyere enn for de andre partiene. med 78 prosent, men partiet fremstår mindre attraktivt for velgere som har stemt på andre partier enn hva de har gjort det siste året. Senterpartiets oppslutning går mest ned blant velgere over 60 år, den samme gruppen hvor Høyre øker mest.

Om målingen Målingen er laget av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 980 personer i tidsrommet 25. - 31. mars. 74,1 prosent av de spurte oppga preferanse, som er hele 4,3 prosentpoeng lavere enn i mars. Feilmarginen er +/- 0,8 - 2,8 prosentpoeng.

Partibarometeret gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2017. Endringene vurderes i forhold til velgermobilisering, samt i forhold til de enkelte partienes evne til å rekruttere gamle og nye velgere.

Mandatberegningen er laget av TV 2. Modellen er nå justert etter kommune- og fylkestingvalget. TV 2 har også lagt til grunn det antall mandater som skal velges fra hvert fylke når fordelingen skal justeres ut fra folketall foran neste valg. Det betyr at Oslo får 1 mandat ekstra, Akershus får 2 mandater ekstra, mens Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud mister et mandat hver.

SV går også tilbake 1,5 til 7,0. Andelen lojale velgere faller, mens andelen velgere som går til andre partier øker noe. SV går mest tilbake i hovedstadsområdet. Partiet har fortsatt dobbelt så høy oppslutning blant kvinner som de har blant menn.

Rødt faller for første gang på over to år under sperregrensen og får dermed bare et mandat fra Oslo. Rødt mister denne gang tidligere velgere til Arbeiderpartiet, men også til Høyre.

MDG holder seg over sperregrensen med 4,7, ned 0,9. med unntak av målingen tatt opp rett eter at Frp gikk ut av regjering, er dette den laveste oppslutningen for De Grønne siden forsommeren i fjor. Andelen lojale velgere faller og en del tidligere MDG-velgere sier de ville ha stemt Høyre.