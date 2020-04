Våren er her. Dunjakka kan henges i skapet og lettere fottøy kan finnes fram.

Det er ikke bare vi som skal ha sommersko. Også bilen trenger lettere "fottøy" nå som sommeren nærmer seg.

SUV-er er den mest populære biltypen i Norge. De utgjorde nær 43 prosent av bilsalget i årets to første måneder, en andel som bare har økt de siste årene og som forventes å øke ytterligere.

En SUV krever mer av dekkene enn det en vanlig personbil gjør. Et SUV-dekk skal gi trygge kjøreegenskaper til en biltype som er tung og har et høyt tyngdepunkt, samtidig som dekket har en høy profil. Derfor har SUV-dekk hardere gummiblanding og ikke minst forsterkede sidevegger i forhold til dekk til en mindre og lettere personbil.

Uoversiktlig marked

En fersk dekktest NAF-magasinet Motor har gjennomført avslører overraskende store forskjeller.

– Det viktigste funnet er at dekkene som passer best til grusveien til hytta, er de som har dårligst sikkerhet på vanlig vei, sier Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Den ferske SUV-dekktesten viser tydelig at jo mer dekkene er tilpasset asfalt, desto bedre er testresultatene.

Dekkutvalget for SUV-er er uoversiktlig. Resultatene og spesifikasjonene, som slitasjemerking og hastighetskoder, spriker mye mer enn når Motor tester vanlige personbildekk.

– Dette viser at behovet for forbrukerveiledning er viktigere enn noen gang, mener Sødal.

Motor har testet åtte dekk (sju dekk, pluss et referansedekk av en litt annen type). Dekkene har fått poeng innenfor ulike kategorier på en rangeringsskala som samlet kan gi 100 poeng.

Nei, det er absolutt ikke likegyldig hva slags dekk du velger til SUV-en din.

Dette dekket, Michelin Pilot Sport 4 SUV, er årets testvinner for SUV-sommerdekk.

Michelin er året vinner

Årets testvinner sommerdekk i SUV-klassen er Michelin Pilot Sport 4 SUV, som får 91 poeng av 100 mulige.

Dette dekket er en ganske klar vinner og egenskaper som Motor fremhever spesielt er generelt veigrep på både tørr og våt vei – også vannplaning. Mens det trekkes litt for støy og for rullemotstand og komfort, som er de eneste "øvelsene" som ikke gir dekket full poeng-pott.

Goodyear god nummer to

Goodyear Eagle Asymmetric 5 SUV kniper andreplassen med 88 poeng av 100 mulige.

Lettkjørt dekk med svært god kjørefølelse som generelt gjør det godt i de fleste av testdisiplinene. Det trekkes litt for komfort og dekket er relativt kostbart. Men likefult et godt dekk – bare tre poeng bak vinneren, konkluderer Motor.

Nokian på tredjeplass

Med 78 av 100 poeng tar Nokian Hakka Blue 2 SUV tredjeplassen. 13 poeng bak vinneren og 10 poeng bak andreplassen.

Det som fremheves spesielt her er dekkets egenskaper på våt vei og at det er et lettkjørt dekk med generelt gode allround-egenskaper. Det trekkes litt for bremselengde på tørre veier.

Kinesisk billigmerke på jumboplass

Det er jo slik at der det er noen vinnere – er det gjerne også tapere . Så også i dekktester. For variasjonene er relativt store når det gjelder ulike egenskaper på de beste i testen, og de som kommer dårligst ut her.

Helt i bunnen finner vi Nankang AS-1, et kinesisk billigdekk som oppnår 43 poeng av 100 mulige. Med det blir dette dekket den klare taperen i denne testen. På plussiden nevnes prisen og på minussiden er generelt dårlig veigrep det som trekker mest ned, sammen med dårlig kjørefølelse.

