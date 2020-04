Et seks uker gammelt spedbarn er død i USA. Det er ifølge Reuters det yngste offeret for koronaviruset verden har registrert.

Connecticuts guvernør Ned Lamont kaller det en «en tragisk milepæl» og bekrefter dødsfallet på Twitter.

Der skriver han at barnet ikke var ved bevissthet og ble bragt til sykehuset forrige uke, men at livet ikke sto til å redde. Ifølge guvernøren bekreftet en test utført tirsdag at spedbarnet var smittet av koronaviruset.

– Dette er hjerteskjærende, skriver Lamont. Han oppfordrer samtidig befolkningen til å følge nasjonale retningslinjer om distanse og isolasjon.

– Dette er et virus som angriper våre mest skjøre uten barmhjertighet. Dette understreker også viktigheten av å bli hjemme og begrense eksponering overfor andre mennesker. Livet ditt og andres liv kan bokstavelig talt være avhengig av det, skriver Lamont.

Barnets foreldre var fra Hartford i Connecticut. Ifølge NBC er den døde en jente, men det er ikke bekreftet.