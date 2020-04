Den kraftige bilbrannen startet på Bogerud i Oslo like før klokken 01 natt til torsdag. Mer enn ti personer ringte nødetatene for å varsle om brannen.

Politiet ankom kort tid senere, og fikk slukket brannen etter kort tid. En personbil er totalskadet, mens ytterligere to biler er påført skader i brannen.

– Bilen har antakelig stått parkert der, og det har oppstått en kraftig brann. Bilen er totalt utbrent og minst to andre biler i nærheten har fått en del skader, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Hendelsen fant sted i et tett bebygget område, og en rekke beboere ble vitne til brannen-

– Det har vært en kraftig brann med mye flammer og mye røyk. Dette er ett tett befolket område med en flere lavblokker, så det kan oppleves dramatisk å ha sett denne brannen tett på, sier Stokkli.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene, og det var aldri fare for spredning til boliger. Ingen personer ble skadet i brannen, som politiet mistenker er påsatt.



– Vi har opplysninger om at en person ble sett løpende fra stedet like før brannen starter. Det er for tidlig å konkludere med noe, men ting kan tyde på at brannen er påsatt, sier Stokkli.

Politiet leter nå med flere patruljer etter den mulige gjerningspersonen.