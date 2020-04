Amerikansk etterretning: Kina skjuler omfanget av virusutbruddet

– Påstanden om at USA har flere koronarelaterte dødsfall enn Kina er falsk. Uten å kommentere innholdet i hemmelighetsstemplede dokumenter, er én ting åpenbart: Kinas kommunistparti har løyet, lyver og vil fortsette å lyve om koronaviruset for å beskytte sine ledere, tordner senator Ben Sasse.

Professor: – Kan ikke stole tallene

Det er ikke bare amerikansk etterretning og republikanere som tviler på Kinas offisielle rapportering. Kina-eksperten Øystein Tunsjø, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier, sier at man ikke bør stole på de offisielle tallene som Kina kommer med.

– Vi kan ikke stole på offisielle tall. Det er stor usikkerhet. Det rapporteres om kinesere med symptomer som ikke testes fordi man ikke ønsker å få påvist nye tilfeller, sa Tunsjø til TV 2 forrige uke.

Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: IFS/Forsvaret

Professoren peker på at avisen The Guardian meldte at Kinas statsminister Li Keqiang har gått ut med en oppfordring til lokale myndigheter i Hubei-provinsen om ikke å dekke over tilfeller og underrapportere tall.

– Det kan være vanskelig i mange tilfeller å vite om myndighetene bevisst sensurerer, eller om lokale myndigheter selv ønsker å pynte på tallene, sier Øystein Tunsjø.