– Det kostet mer enn det smakte å måtte slå Brasil

Undervurderte Marokko: – Der bommet jeg

Det synes deles altså av Rekdal, men Norges nummer ti skulle få seg en aldri så liten nesestyver allerede i første gruppespillskamp.

– Absolutt. Jeg følger Ståle på det. Vi fikk oss et lite sjokk mot Marokko, for det var en kamp vi måtte vinne. Så slet vi forferdelig med å få tak på dem. Det var helt annerledes enn vi trodde. Vi ble overrumplet, mimrer han.

Fakta: Norge i VM 1998 Gruppespill: Brasil-Skottland, 2-1

Norge-Marokko, 2-2

Brasil-Marokko, 3-0

Norge-Skottland, 1-1

Marokko-Skottland, 3-0

Norge-Brasil, 2-1 Brasil, 6 poeng Norge, 5 poeng Marokko, 4 poeng Skottland, 1 poeng Åttedelsfinale:

Italia-Norge 1-0



Til tross for scoringer av driblefanten Mustapha Hadji og hurtigtoget Abdeljalil Hadda, klarte Norge å utligne på to dødballer etter hver av de marokkanske nettkjenningene. Youssef Chippo videreformidlet først en Henning Berg-vunnet duell i eget nett til 1-1, mens Dan Eggen - som hadde blitt grundig lurt av Hadji forut for 0-1 og i et noe uoppmerksomt sekund sluppet Hadda bak ryggen sin til 1-2 - stanget inn 2-2 som en personlig revansje og sikret norsk poeng.

– 2-2 var kanskje egentlig et flatterende resultat. Vi var ikke vant til at lag herjet sånn med oss, for vi kneblet dem med strukturen vår og den defensive biten. Vi kom ut av det med æren i behold, men vi ble overrumplet fullstendig, sier Rekdal i dag.

Oppgjøret var Norges åpningskamp i mesterskapet, og Drillo innrømmer at det norske laget - som gikk til VM som nummer sju på FIFA-rankingen - hadde undervurdert sin afrikanske motstander.

– Vi møter et lag som var atskillig bedre enn det vi hadde forventet. Det var sjelden vare. Som regel var vi veldig gode på å analyser motstander. Noen ganger bommet vi, eller jeg, og der bommet jeg. Marokko var langt bedre enn det vi hadde forventet. Jeg mener vi gjør en middels bra kamp. Vi scorer ikke mål som du husker, noen vil kalle det «klabb og babb»-mål, men mål er mål. Vi får 2-2, og jeg var ikke så veldig skuffet etter kampen. Jeg var mest overrasket over at vi hadde bommet på Marokko, sier Drillo i dag.

Drillos verste opplevelse: – Jeg trodde ikke mine egne øyne

Det norske laget fikk muligheten til å få VM-toget på rett spor igjen i kamp nummer to mot Skottland, det svakest rangerte av nasjonene i puljen, men måtte nok en gang nøye seg med ett poeng. Håvard Flos ledermål like etter pause ble utlignet av Craig Burley halvveis i 2. omgang.

– Måten vi slipper inn det målet på er totalt ulikt oss. Vi var eksperter på å ri på en ledelse og få frem motstanderen og kontre dem ihjel. Dette var ikke typisk Norge, sier Rekdal om målet der han og lagkameratene igjen måtte se sin opponent komme på baksiden av seg og utnytte svakt forsvarsspill.

Drillo husker tilbake på det han omtaler som «det verste han har vært med på som landslagstrener» i siste halvdel av omgangen, der man i stedet for å heve seg og jakte seiersmålet i stedet måtte se skottene ta fullstendig over initiativet i oppgjøret.

– Jeg trodde ikke mine egne øyne. På det tidspunktet de scorer leder vi 5-2 i målsjanser. Jeg er opptatt av å telle målsjanser. Og når kampen er slutt, teller jeg 7-5 i målsjanser til Skottland. Vi gikk fullstendig opp i liminga i siste halvdel av 2. omgang, sier den daværende landslagssjefen.

Dermed var situasjonen klokkeklar forut for siste og avgjørende gruppespillskamp mot Brasil. Norge måtte enten slå brasilianerne eller håpe på hjelp i form av at resultatet mellom Skottland og Marokko gikk deres vei. Men hvordan kunne det gå til etter at man hadde slitt såpass defensivt mot betydelig svakere motstand?

– For å skryte litt, så tok vi skikkelig tak i det etter Skottland-kampen. Vi gikk gjennom alle de feilene vi gjorde. Det var vel særlig Håvard Flo på den ene kanten og Vidar Riseth på den andre kanten som hadde misforstått littegrann oppgavene til kantspillere, som gjorde at vi også fikk trøbbel i den bakre fireren. Så vi jobbet på treningsfeltet, med video, med samtaler og jeg valgte til og med å starte med de samme kantspillerne fordi det virket så bra på trening etterpå. Så der gjorde vi en kjempejobb, sier Drillo.

Jobben som ble lagt ned gjorde i hvert fall underverker, for i sin tredje kamp på 13 dager leverte Norge den heroiske sluttspurten som for evig tid vil stå med gullskrift i norsk fotballhistorie. Bebeto sendte Brasil foran med tolv minutter igjen på klokken, samtidig som det ble klart at man ikke fikk tilstrekkelig hjelp fra det andre oppgjøret der Marokko var i ferd med å nedsable Skottland. Norge måtte fikse det selv, og gjorde det via Tore André Flos utligning og Kjetil Rekdals sagnomsuste seiersmål.

Italia ventet: – Fryktelig seigt

Fire dager senere var det duket for åttedelsfinale mot Italia, og nok en gang skulle det bli jevnt mot en verdensmakt.

– Jeg husker at vi var tunge. Den seieren mot Brasil kostet mye mer, selv om det var fire dager imellom. Det var ikke den samme spruten mot Italia som det var mot Brasil. Det gikk fryktelig seigt med oss. Kampen var jevn. Italia scoret et mål, og la seg bakpå, mimrer Rekdal, før han igjen irriterer seg over måten baklengsmålet kom på:

– Igjen slapp vi inn et mål som var ulikt oss, i bakrom bak oss. Problemet er at vi slapp aldri inn sånne mål. Men mot Marokko gjorde vi det, her gjorde vi det. Vi gjorde en del sånne ting. Og alle vet historien. Når Italia leder 1-0, er det som å prøve å bryte ned en murvegg som nesten aldri slår sprekker. Det er fryktelig vanskelig, sier han.

ØYEBLIKKET: Christian Vieri overlister Dan Eggen og Frode Grodås og sender Norge ut av VM. Foto: Boris Horvat, PA/AFP

Drillo minner om at det ble skapt en stor sjanse til å utligne mot slutten, da Tore André Flos heading ble reddet på streken, men erkjenner at det ble skapt for lite. Også eks-landslagssjefen irriterer seg over måten man slapp italienerne til seiersmålet på på den samme arenaen i Marseille der han fire dager tidligere hadde opplevd en av karrierens største kvelder.

– Det er sånne mål som vi liker å score, som vi veldig sjeldent fikk imot oss. De var så veldig flinke til å falle av i rett øyeblikk, men det gjorde de ikke her. Når motstanderne da har en spiller som er vesentlig hurtigere enn våre spillere, så slet vi, forteller han.

Drillo mener marginer skilte fra finale

Også Drillo er klar på at ambisjonene for mesterskapet handlet om mye mer enn å komme seg til åttedelsfinale, men erkjenner at hans lag kom til kort kun få dager etter de magiske scenene i Marseille.

– Jeg hadde også følelsen av at vi kan bli verdensmestere. Vi møter et Italia-lag som ikke er spesielt gode, og jeg var klar over også hvilken psykologi som ligger i at vi slår Brasil. Hele nasjonen står på hodet, så å løfte seg da etter en sånn kamp, og spille en like bra kamp til, det er vanskelig. Men det fant jeg ikke ut da. Vi gjør en dårlig kamp mot Italia, mot et relativt middelmådig italiensk lag, sier 77-åringen.

Italia - som i VMet i forveien også hadde vært de eneste som slo Norge - tok seg til kvartfinalen der vertsnasjonen Frankrike ventet. Italienerne ble der det eneste laget som klarte å holde nullen gjennom 120 minutter mot Zinedine Zidane og co. gjennom hele mesterskapet, men måtte se seg slått på straffekonkurranse mot den kommende verdensmesteren.

– Det viser jo hvor nære vi var. Med litt marginer på vår side, så kunne vi ha vært i en VM-finale. Det var ikke så langt unna, sier Drillo i dag.