Gikk fem på Herrems tvilling-spøk

Det var Det internasjonale skiskytterforbundet som på egne nettsider forsøkte å lure sine lesere.

DORULLANDSLAG: NFF lanserte eget dorullandslag som dagens aprilsnarr.

I en nyhetsoppdatering onsdag morgen ble det henvist til at internasjonal skiskyting har sterke tradisjoner med hensyn til å fornye seg, samtidig som også tradisjoner står sterkt. Videre ble det opplyst at klassisk stil nå gjeninnføres som obligatorisk stilart under den tradisjonsrike normaldistansen.

Endringen ble hevdet å mangle kun de enkelte særforbundenes godkjennelse, og rennsjefen i Det internasjonale skiskytterforbundet, Borut Nunar, opplyste at utøverkomiteen var forespurt i saken og hadde stilt seg positiv.

Selv Ole Einar Bjørndalen stilte seg tilsynelatende bak endringen.

– Dette føles fantastisk. Jeg vokste opp med klassiske ski, og jeg er norsk mester i langrenn i klassisk. Jeg tror dette blir fantastisk for skiskytingen, sa skiskytterkongen i artikkelen.

BIDRO TIL SPØK: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Berit Roald

Onsdag kveld vedgikk så IBU det mange allerede hadde skjønt, at stuntet var en aprilspøk.

«Vi håper vi fikk dere til å smile i dag. Vi skal ikke tvinge utøverne til å konkurrere i klassisk stil», het det i forbundets kanaler i sosiale medier.

Hevdet Real Madrid ble kåret til ligamester

Supporternettsiden til Barcelona i Norge, Blaugrana.no, spøker med at Real Madrid er tildelt ligatittelen i Spania. De henviser til et lekket, hemmelig dokument.

– Ifølge det det lekkede dokumentet har nemlig det spanske fotballforbundet avgjort at årets La Liga-tittel skal tildeles Real Madrid på innbyrdes oppgjør mellom hovedstadsklubben og Barcelona. Dette til tross for at Barça ledet ligaen på poeng da den ble utsatt på ubestemt tid, skriver supporternettstedet, og legger til:

– Avgjørelsen skal etter sigende være tatt etter kraftig press fra ligapresident Javier Tebas og tidligere statsminister i Spania, Mariano Rajoy. Dokumentet er signert av pressetalsmann i forbundet, Abril Comodín.