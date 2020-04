Mottok drapstrusler etter treningskamp for amatører

ILLUSTRASJONSFOTO: Skabersjö IF depper en kamp mot Lihamn i sesongen 2018. Foto: Emil Langvad / BILDBYRÅN

Det omsettes for millioner på svenske treningskamper under korona-pandemien. Nå krever det svenske fotballforbundet at det blir forbudt å spille på lag i lavere divisjoner.