Den ferske statistikken viser et fall i tallet på vinningsforbrytelser, og et markant fall i ordensforstyrrelser.

Det er også et ganske markant fall knyttet til anmeldelser av vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Det bekymrer politiet.

Presset på familiene øker i tiden med koronakarantene, noe som kan føre til en økning i familievoldssaker og overgrep.

– Vi tror ikke det har sammenheng med at det er mindre som skjer bak hjemmets fire vegger, men at de som er utsatt for dette ikke får fortalt sin historie, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til TV 2.

Politidirektøren har samtidig et klart råd til hytteeiere i forkant av påsken: Bli hjemme!

– Folk som eier hytte bør følge helsemyndighetenes pålegg om at man ikke kan oppholde seg på hytta i påsken. Det er for å hindre smitte. Vi synes at det er unødvendig at vi skal bruke ressurser på å måtte håndheve dette, så vi ønsker på det sterkeste å komme med et råd i forkant: bli hjemme, sier Bjørnland til TV 2.

Har innført tiltak

Grete Lien Metlid, som er leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, sier at politiet har innført flere tiltak for å sikre fremdrift i de mest alvorlige sakene, og for å ha beredskap og personell som står klare og friske.

I avdelingen hun leder er det over 1000 aktive etterforskninger som pågår.

Drapsseksjonen har delt seg inn i ulike soner, slik at de ikke jobber så tett på hverandre som de gjør til daglig. Soneinndelingene skjer med fysiske sperringer, for å unngå at etterforskere smitter andre. Et oppslag som henger på døren, gir klare instruksjoner:

Grete Lien Metlid er leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt. Foto: TV 2

«Rød sone brukes nå kun av Drapsseksjonen - avsnitt 3. Av smittevernhensyn skal kun personell med tjenestlig behov inn i rød sone. Om du ikke må fysisk inn, bruk telefon til den du skal nå.»

– Her er det ett drapsteam som jobber, og som da ikke er i kontakt med de andre drapsteamene, forklarer Metlid.

Hun sier at flere ansatte bruker hjemmekontor, og det tas avhør på telefon og digitalt. Selv om publikumsvakten er stengt, kan man likevel nå politiet, forsikrer hun.

– Vi tar imot anmeldelser, vi er på nett og ute på patrulje som vanlig, sier Grete Lien Metlid til TV 2.