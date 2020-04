– Jeg er glad for den takknemligheten og rausheten vi viser hverandre i disse dagene, vi klapper for de som står i fremste rekke i helsetjenestenen og vi klapper for de som holder samfunnet vårt i gang på butikken, på trikken, på hjemmeskolen og på hjemmekontorene.

Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

– Men det er én gruppe som ikke er blitt klappet for ennå Og det er en gruppe som trenger en langvarig, stående applaus, sa han videre.

De pårørende.

– Mange av dem hadde mye fra før, og nå har de fått enda mer, sa helseministeren.

– Gjør så godt vi kan

Kommunene skal støtte pårørende med store omsorgsoppgaver, skoler og barnehager skal opprettholde tilbud for barn og unge med store behov og mennesker som sliter med psykiske lidelser og ruslidelser skal fortsatt få hjelp, understreket helseministeren.

Samtidig er det nå mange tilbud og tjenester som fungerer annerledes enn normalt, og arbeidspresset er ekstra stort i mange kommuner og på mange sykehus.

– På vegne av helsetjenesten vil jeg si dette til dem, sa helse- og omsorgsministeren, og leste opp:

«Vi kan ikke love all hjelpen dere trenger, men vi skal love at vi skal gjøre så godt vi bare kan.»

Strenge regler

Det er innført strenge regler for å unngå smitte på norske institusjoner. Besøksnekt på sykehjem og sykehus er blant tiltakene som er innført.

Men for mange pårørende er det ekstra sårt å ikke kunne besøke sine kjære.

– Jeg vet at dette gjør denne tiden ekstra tung for veldig mange. Både for de pårørende, men også de som ikke får besøk, sier Høie.

Men til denne regelen, er det et veldig viktig unntak, understreker han.

– Pårørende skal få besøke sine eldre og syke når de er kritisk syke og livet går mot slutten. Institusjonene skal legge til rette for dette. Det er viktig at det følges opp på alle helseinstitusjoner, at pårørende får være sammen med sine når livet går mot slutten, sier han.