Koronakrisen fører til at fremleggelsen av Forsvarets langtidsplan utsettes, og onsdag opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at innrykket av rekrutter også påvirkes av pandemien.

Forsvaret skal gjennomføre innrykk av nye rekrutter etter påske som planlagt, men med enkelte justeringer for smittevern.

Totalt skal 1.200 rekrutter inn i Forsvaret på Madla i Stavanger og Terningmoen i Elverum i uke 17 og 18.

– Dette er ingen enkel sak. Situasjonen er krevende, og det er risiko for smitte når vi samler mange på ett sted, sa forsvarsministeren på onsdagens pressekonferanse om koronakrisen.

Han understreket at innrykket ikke ville blitt gjennomført om det ikke var høyst nødvendig. Forsvaret innfører også tilpasninger slik at innrykket kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Ingen med symptomer skal møte til innrykk. Oppmøte spres ut i flere puljer, og det skal være mer bruk av uteaktiviteter. I tillegg skal vernepliktige bli i leiren under hele rekruttskolen, slik at de ikke skal kunne spre smitte ut i lokalsamfunnene.

Akseptabel risiko

Bakke-Jensen sier at det er viktig at flest mulig samfunnssektorer fungerer under koronakrisen.

– Forsvaret skal beskytte oss alle, og må ha bemanning til det. Dersom Forsvaret ikke hadde gjennomført innrykk til førstegangstjenesten i april så ville det ført til huller i bemanningen som ville skapt uheldige operative konsekvenser både på kort og lengre sikt, sier han.

Forsvarsministeren sier at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen også mener at risikoen ved å gjennomføre innrykk i førstegangstjeneste i denne situasjonen er akseptabel.

– Det å utsette vil gi svært uheldige operative og samfunnsmessige konsekvenser, sier forsvarsministeren.

Dropper 8. mai-markeringer

Markeringene rundt frigjøringsdagen i 2020 vil foregå uten publikum og gjester, og uten representanter fra regjeringen, på grunn av koronaviruset.

– På grunn av koronapandemien vil årets markering av frigjørings- og veterandagen på Akershus festning kun bestå av bekransning, flaggheis og salutt, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

I år er det 75 år siden de allierte vant krigen, og Norge ble frigjort fra nazistisk okkupasjon.

Overrekkelse av medaljer og andre hedersseremonier vil bli utsatt til neste år, og regjeringens representanter vil ikke delta i lokale markeringer. Dette skyldes blant annet at mange som vil møte på slike markeringer, er eldre mennesker som befinner seg i risikogrupper.

8. mai er også veterandag, og også hedring av soldater som har deltatt i utenlandsoperasjoner i nyere tid, blir utsatt til 2021. (TV 2/NTB)