I et innlegg på kommunens hjemmesider, ber ordfører Drotninghaug om at utflyttede sykkylvinger og studenter ikke kommer hjem til påske.

ET RÅD: Ordfører Odd Jostein Drotninghaug (Sp) sier kommunen frykter smitte. Foto: Sykkylven kommune

«Vi skriv til deg som kanskje er student ved ein høgskule i ein eller annan by, eller du som har flytta til ein småby, kanskje har stifta familie og til og med har fått barn, og som no har lyst heim for å besøke foreldre og besteforeldre. Vi skulle så gjerne ha sagt velkommen heim. Men akkurat i år må vi faktisk be dykk vurdere å vere der de er.», skriver ordføreren og kommunedirektøren.

Frykter smitte

Til TV 2 sier ordføreren at han håper studenter og andre ikke besøker hjemkommunen for å unngå smitte.

– De som kommer bor ofte på Østlandet eller Bergen hvor det er påvist smitte. Per i dager det ikke noen som registrert smittede, så dette er en måte å dempe muligheten for at noen importer smitte, sier Drotninghaug til TV 2.

– Dette er helt i tråd med det Folkehelseinstitutt råder til, altså at vi skal reise så lite som mulig, sier ordføreren.

Justisminister Monica Mæland (H) sa tirsdag at det fortsatt vil være mulig å reise hjem til påske.

Unødvendige fritidsreiser bør unngås, men å reise hjem er ikke nødvendigvis unødvendig, sa justisministeren på en pressekonferanse tirsdag.

– Hvis man er frisk og familien er frisk, kan man reise hjem, sa Mæland.

Ikke forbud

Ordføreren sier de ikke legger ned et forbud.

– Vi sier ikke noe om at det er forbudt, men håper i størst mulig grad at folk ikke kommer hjem. Vi apellerer til fornuften, sier Drotninghaug.

– Så det er ikke i strid med det regjeringen sier?

– Nei, dette er en oppfordring og et klart råd, sier ordføreren.

«Det høyrest kanskje rart ut å seie det, men vi bør allereie no begynne å glede oss til påske - altså neste påske! Tenk når dette marerittet er over!», skriver ordføreren videre på kommunens hjemmesider.