Det er lov å bruke båten – men ta forholdsregler

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland begynte onsdagens pressekonferanse med å uttrykke forståelse for at folk nå har et stort informasjonsbehov.

Se pressekonferansen direkte i toppen av saken.

Og til å begynne med, har justis- og beredskapsministeren en god nyhet for de som venter på dagpenger fra NAV.

– NAV opplyser i dag at alle de som er permittert med rett på dagpenger og som har søkt forskudd, vil få penger på konto fra i dag. Det er viktig for veldig mange, sier hun.

Hun legger til at det ikke alltid er slik at norsk lovverk står godt med tanke på de inngripende tiltak som er innført. Det gjelder for brannvesenet, som er basert på en kombinasjon av heltids- og deltidsansatte.

To tredeler av de over 12.000 ansatte i brannvesenet, jobber deltid.

– Som følge av koronasituasjonen er mange av brannfolkene nå permittert fra det som er deres hovedjobb, sier hun.

Når deltidsansatte i brannvesenet nå tas inn i NAV-systemet, fører det til at enkelte av dem får en reduksjon i dagpengenivået.

– La meg forsikre om at dette er noe vi jobber med, sier hun.

Båt er lov

Videre tar justis- og beredskapsministeren for seg påskeferien.

– Vi ser at mange lurer på hvordan koronasituasjonen påvirker årets båtslipp og årets båtturer, sier hun, og fortsetter:

– Da er det viktig å si at så lenge man er frisk, kan det være veldig bra å være på sjøen. Redningsselskapet, som alltid gjør en veldig viktig jobb, er klar for å bistå, hvis de skulle måtte gjøre det.

Redningsselskapet har beredskap, men som alle andre, er også de sårbare som følge av koronautbruddet. Dermed er det nå ekstra viktig å ta forholdsregler før man reiser ut på sjøen.

– Man må sørge for at motoren er vedlikeholdt slik at man ikke må taues i land, man må ikke dra ut på de lengste turene, man må ha nok drivstoff, man må se an vær og vind, og selvsagt bruke redningsvest. I det hele tatt må man bruke båtvett – og ikke minst følge smittevernrådene som er gitt, sier justis- og beredskapsministeren.

Husk pårørende

Helseminister Bent Høie understreker at en gruppe som ikke riktig har fått sin oppmerksomhet ennå, er de pårørende.

– På vegne av helsetjenesten vil jeg si dette til dem: Vi kan ikke love all hjelpen dere trenger, men vi skal love at vi skal gjøre så godt vi bare kan, leste helse- og omsorgsministeren opp under onsdagens pressekonferanse.