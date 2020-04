Se «Mens vi venter på Premier League» på TV 2 Sumo

Det var tirsdag denne uken det ble kjent at Tottenham har gitt 550 ansatte et lønnskutt på 20 prosent for de neste to månedene.

Ingen av spillerne er imidlertid berørte.

Det får den tidligere Tottenham og Liverpool-stjernen Jamie Redknapp til å reagere.

Han tror Daniel Levy har kuttet i de ansattes lønn kun fordi han ønsker seg en form for kompensasjon fra myndighetene.

– Akkurat nå er det ikke synd på klubbene i Premier League. Det er synd på klubbene i de lavere divisjonene. At Daniel Levy kuttet lønnen til de ansatte i klubben skjønner jeg ikke. Det er en skam. De burde heller hjelpe klubbene som ikke har råd til å overleve i den situasjonen som nå har oppstått, sier Redknapp til TV 2, og sikter til klubbene i de lavere divisjoner.

– Det ville vært en utrolig ting å gjøre

Han mener spillerne i Premier League må gå foran som et godt eksempel og kutte lønnen for å hjelpe andre klubber.

– Alle spillerne i Premier League er i en heldig situasjon, og de burde tatt et lønnskutt for å redde klubbene i de lavere divisjoner. Det ville vært en utrolig ting å gjøre, sier Redknapp, og fortsetter:

– Men likevel tror jeg dette ville være en briljant ting å gjøre. Om en stor spiller i Premier League gikk foran, tror jeg det er noe alle ville vært med på. Jeg liker ikke at klubbene i Premier League skal motta pengestøtte, de har jo billioner av pund på bok. Disse pengene burde heller blitt brukt til å hjelpe helsevesenet og politet og andre som trenger det i samfunnet nå, sier han.

– Ikke tid til å gjette

Redknapp føler seg langt fra sikker på at Premier League vil bli ferdigspilt denne sesongen.

– Akkurat nå er det slik at folk bare gjetter, ingen vet hva som skal skje. Det beste for klubbene er å kjøpe seg tid. De bør ikke komme med uttalelser om at ligaen vil starte opp i mai. Det er ikke tid for å gjette nå, sier Redknapp, som likevel mener Liverpool bør krones til seriemester, enten ligaen spilles ferdig eller ei.

– Alle må bare være tålmodige, men jeg håper at ligaen får en konklusjon. Liverpool fortjener det. Så blir det avlyst, må de bare få ligatittelen, og de tre nederste rykke ned. Men Liverpool fortjener selvsagt at ligaen ferdigspilles, selv om det skulle innebære at det ble en kortere liga neste sesong, konkluderer Jamie Redknapp.