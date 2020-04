Elin fikk ikke beskjed om at broren hennes var død – så visste ingen hvor liket var

På dette tidspunktet visste søsteren Elin ingenting om at broren var blitt syk. Men hun ble urolig da hun ikke hørte noe fra ham, og heller ikke fikk kontakt på mobilen.

Sporet opp på sykehus

Det var til slutt Toms venninne i Spania, irske Susan Gallager, som sporet opp Tom. Hun fant ut av at han var blitt innlagt på Elche sykehus, og dro for å besøke ham.

– Han satt oppreist i sengen og spiste middag da jeg var sammen med ham. Legen fortalte også at han var på bedringens vei, forteller Gallager til TV 2.

FANT VENNEN: Susan Gallager fant til slutt Tom Tiljeros som var innlagt på et sykehus i Elche i Spania. Legen fortalte at han var på bedringens vei. Så ble han flyttet til et annet sykehus og døde samme dag. Foto er tatt noen uker før Tom døde. Foto: Privat

Gallager kontaktet så Elin Tiljeros for å fortelle henne om broren. Tiljeros fikk vite at broren trolig hadde fått et hjerteinfarkt, men var på bedringens vei. Dette var 16. mars, fem dager etter at Tom ble hentet i ambulanse.

Dagen etter besøket, 17. mars, fikk Tom imidlertid vite at han skulle flyttes til et nytt sykehus i Alicante.

– Etter dette, så stoppet alle spor, forteller Elin.

Tom Tiljeros døde sent samme dag, den 17. mars.

Fikk ikke kontakt

Men dødsbeskjeden nådde ikke familien i Norge før flere dager senere.

Elin forsøkte i flere dager å få kontakt med broren på sykehus, etter å ha fått beskjed om innleggelsen. Men ingen av de to sykehusene Tom var innlagt på, kunne svare på hvor han var.

– Hadde Tom hatt telefonen sin så kunne han jo hatt kontakt med omverden, og oss. Og hadde man ikke rotet bort alle papirene og helsekortet hans, så hadde sykehusene visst hvem han var, mener Elin.

Dessuten snakket Tom lite spansk, noe som trolig har gjort det ekstra krevende.

JAKTER OVER ALT: Elin Tiljeros kontaktet flere sykehus i området hvor broren Tom bodde. Men ingen av sykehusene kan bekrefte eller si hvor Tom er innlagt. Foto: Haakon Eliassen

I jakten på broren kontaktet Elin også en rekke privatpersoner. Ingen, heller ikke Sjømannskirken eller konsulatet, klarte å finne ut hvor broren var.

Prest på døren

23. mars, seks dager etter at Tom døde, dukket en norsk prest opp på døren til Toms eneste sønn. Dødsbudskapet slo ned som et sjokk hos søsteren Elin.

– Hvorfor klarte ikke sykehusene å finne ut hvor broren din lå?

– Ettersom han ikke hadde noe papirer, så hadde de ikke fått identifisert ham, forklarer Elin.

MOR OG SØNN: Mor Solveig Helene Tiljeros og sønnen Tom Tiljeros. Nå har Elin Tiljeros mistet begge. Solveig Helene døde april 2019. Foto: Privat

Hun synes det er sårt å tenke på at broren døde alene på et sykehus i Spania.

– Det er så ufattelig, vi hadde da lett etter ham i seks dager. Jeg satt timevis i telefonen hver dag for å finne ut hvor han var.

Fant ikke liket

I etterkant av dødsbudskapet forsøkte Elin å kontakte sykehuset i Alicante, for å organisere det praktiske rundt brorens død.

– Når vi først hadde fått beskjed om at Tom var død, så ville vi selvsagt vite hvor han var, han hadde tross alt vært død i seks dager, sier hun.

Men nok en gang møter Elin det hun oppfatter som et kaotisk helsevesen. Sykehuset kunne nemlig ikke finne Tom i systemet, og dermed heller ikke bekrefte at liket befinner seg der.

Først etter tre dager kunne sykehuset bekrefte at Tom ligger på sykehuset.

Per i dag venter familien fortsatt på urnen, slik at de kan få gravlagt Tom. Men når det blir er usikkert, på grunn av den kaotiske koronasituasjonen i Spania.

Frykter han ikke fikk forsvarlig behandling

I etterkant av brorens dødsfall og forvirringen på de spanske sykehusene, frykter Elin at broren ikke fikk den hjelpen han trengte.

– Hvor trygg er du på at Tom har fått den behandlingen han burde få?

– Det er egentlig noe jeg ikke tør å tenkte på. Når han kommer inn som uregistrert person, de har kun navnet hans og fødselsdatoen, han har ikke med seg papirene og Helfokortet, og de vet ikke om han kan betale for seg –så har jeg tenkt mitt. Har han virkelig fått den hjelpen han skulle ha?

SJOKKERTE: Mange er rystet av historien om Tom, og sender blomster til familien. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

– Hadde det vært annerledes om han hadde papirene og tingene med seg, spør hun seg selv.

– Hva tenker du i dag?

– Jeg har forståelse for at koronaviruset har mye av skylden for at det gikk så fryktelig galt, men vi mener at helsevesenet kunne anstrengt seg litt mer for å løse dette bedre. Vi er i dyp sorg over å ha mistet Tom på denne måten, sier Elin.

– Hvorfor går dere ut med denne triste historien?

– Vi ønsker å få svar på hva som har skjedd med Tom og spore opp eiendelene hans. Og vi håper til at dette kan bidra til at andre ikke opplever det samme.

Sporløst forsvunnet

TV 2 har vært i kontakt med begge sykehusene hvor Tom Tiljeros var innlagt og etter en uke får TV 2 svar fra helseetaten i Alicante.

TV 2 får opplyst at man ikke har funnet hans eiendeler, heller ikke hans identifikasjonspapirer. Det blir påpekt at han ifølge opplysningene ikke hadde med seg noen eiendeler, hverken inn på Elche sykehus eller Alicante sykehus.

TV 2 får derimot bekreftet fra Jean Withby, som ringte etter ambulanse, at Tom fikk med seg sin mobiltelefon i ambulansen.

– Det er bekreftet at Tom også hadde med seg sine private eiendeler. Det er ingen tvil om at Tom har hatt dette med seg da han ble hentet av ambulansen, forteller Elin Tiljeros.

I lommeboken hadde Tom i følge søsteren alltid ID-dokumenter og helsekort.

Etter fem dagers sykehusopphold og dagen før han døde, fikk hans irske venninne Susan besøke ham på sykehuset. Tom var nå på bedringens vei og fortalte at han var frustrert over at tingene hans var borte.

Han fortalte Susan at han ønsket å få svar på hvor klærne hans var, der hadde han lommebok med id kort, pass, flere hundre euro og mobiltelefon, får TV 2 opplyst.

Helsepersonell har ikke kunne gjøre rede for hvor dette var, hverken når Tom var i live eller nå, etter hans bortgang.

Manglet ID-papirer

Kommunikasjonsansvarlige Patricia Pérez Pablo ved Departemento de Salud Alicante Hospital General forteller at det var vanskelig å få kontakt med familien fordi de ikke hadde noen opplysninger og mangel på ID-papirer gjorde at det derfor tok tid før sykehuset kunne bekrefte hvor Tom befant seg.

Susan Gallagher la derimot igjen sine kontaktopplysninger, på Elche sykehus, som representant for hans familie i Norge. Dette bekrefter også Elin.

Susan informerte sykehuset om at Tom ikke hadde familie i Spania, men hun ble likevel ikke kontaktet av sykehuset på noe tidspunkt etter at Tom døde.

– Ingen av sykehusene ønsket å ta imot telefonnummer eller kontaktopplysninger, da jeg etter utallige forsøk prøvde å få kontakt med noen som kunne gi oss opplysninger om Tom. Jeg forklarte at jeg var Toms søster og bodde i Norge og på grunn av viruset ikke kunne få komme til Spania. Jeg ringte til alle de tre sykehusene i området i flere dager, til og med Sjømannskirken prøvde flere ganger å få kontakt med sykehusene, forklarer Elin Tiljeros.

TV 2 har forsøkt, så langt uten å lykkes, å få svar på hvorfor ambulansen brukte over en time på å hente Tom, når kjøretiden oppgis til å være i omlag femten minutter.

– Jeg er overrasket over at sykehuset tilsynelatende virker å fraskrive seg alt ansvar og vi vil fortsette å jobbe for å finne ut hvor det ble av alle eiendelene til Tom, sier hun til TV 2.

Elin frykter derimot at eiendelene i verste fall er blitt stjålet innenfor helsevesenet, og familiens største bekymring er om mangelen på identifikasjonspapirer kan ha påvirket behandlingen som Tom fikk på sykehusene.