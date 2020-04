Russen lei seg over at de mister årets høydepunkt: – Er ikke interessert i å dra på Elvefestivalen

– Da har vi jo solgt russebussene, og det er jo rart å gå rundt i russeklær når vi ikke er russ. Billetter til kongeparken er vel heller ikke det 18-19-åringer er mest interessert i, sier hun.

Massesøksmål

De fire venninnene har derfor blitt med på et massesøksmål. Rundt 1200 russ har gått sammen og kontaktet en advokat, som skal hjelpe dem i saken.

– Vi har det siste døgnet blitt kontaktet av over 1000 russ som mener kompensasjonen de er blitt tilbudt ikke er bra nok. Vi skal nå jobbe for at russen får tilbake pengene for et arrangement de har betalt for, men som de ikke får deltatt på, sier advoka tSvein Kjetil Lode Svendsen hos advokatfirmaet Elden til TV 2.

Også Forbrukerrådet mener de har retten på sin side.

– I noen tilfeller tilbyr arrangøren at arrangementet flyttes, eller at man kompenseres med billetter til andre arrangementer. For en del kan dette være et fullgodt alternativ. Russearrangement er imidlertid spesielle. Et arrangement neste år vil ikke være det samme for gruppen som egentlig er russ i år, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, til TV 2.

Nå følger venninnene spent med på det som skjer.

– Jeg håper dette løser seg. Om vi må helt i retten, så er jo det litt rart, men da får vi bare stå i det, sier de fire venninnene.