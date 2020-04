Klinikksjefen mener tiltakene må forlenges

– Vi bygger ut intensivkapasiteten og antall sengeplasser gradvis, og jeg er imponert over alle som står på og viser god lagånd. Bak oss kommer krisen i sakte film. Det betyr at det etter hvert kommer flere pasienter inn enn det blir skrevet ut av sykehuset.

Det sier Dag Jacobsen, som er avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus. Denne avdelingen tar imot og er med i behandlingen av de sykeste koronapasientene.

– Hvis pasientene innlegges raskere enn vi klarer å bygge ut kapasiteten internt, så får vi store problemer. Da kan man få tilstander som i Italia, New York og London, der helsevesenet bryter sammen. Nødløsningen kan da bli mobile sykehus, idrettshaller eller oppjusterte sykehjem, som også inngår i planverket ved kriser.

Fra tirsdag til onsdag har det vært en økning på sju sykehusinnlagte med korona i Norge. Antallet innlagte er nå 325, hvorav 105 ligger i respirator.

325 er det høyeste tallet på innleggelser hittil, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Det er fire flere enn på mandag, dagen med det nest høyeste antall innleggelser.

Vil fortsette tiltakene

Når TV 2 snakker med Jacobsen på telefon onsdag ettermiddag, beskriver han at det er «stille før stormen» og at de har kontroll på situasjonen.

– Pandemiens videre skjebne ligger nå hos våre helsemyndigheter. Her «på gølvet» gjør vi jobben, sier han og fortsetter:

– Det blir spennende å se hva myndighetene gjør. Vi håper at man ikke slipper opp tiltakene nå. Vi ser bare hva som skjer i New York, og nå kommer det et nytt episenter i New Orleans.

Jacobsen og hans medarbeidere håper på strammere tiltak, eller at etterlevelsen hos befolkningen blir bedre. Ellers får ikke Norge kontroll på pandemien, mener han.

Han håper inderlig at regjeringen hører på rådet fra intensivmiljøet om ikke å slippe opp på tiltakene for tidlig.

– Vi kneler aldri

Jacobsen er tydelig på at tiltakene må forlenges også etter påske.

– Mange er permitterte og redde for jobbene sine. Hvor lenge kan tiltakene vare, tenker du?

– Jeg skjønner godt at mange er bekymret for konsekvensene av dette, men svaret er at jeg ikke vet hvor lenge tiltakene bør opprettholdes. Vi har kommet såpass langt ut i pandemien internasjonalt at tap av liv hos helsepersonell også har blitt en ubehagelig faktor i pandemiens totalregnskap – særlig i Italia.