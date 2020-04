– De første sekundene klarte jeg ikke å si noe som helst. Jeg skjønte ingenting, sier Anna Langseth Folkestad (20) til TV 2.

Natt til tirsdag hadde barnehageassistenten problemer med å sove, og surfet rundt på Instagram.

– Jeg har vært fan av Justin Bieber siden jeg var 11 år, så jeg tenkte at jeg skulle sjekke hva han gjorde. Han var på Instagram Live og pratet med fansen. Og plutselig pratet han med meg, sier hun.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

– Dette skjedde jo natt til 1. april, så i begynnelsen trodde nesten ingen på meg da jeg fortalte hva som skjedde. Men jeg jobber i barnehage, jeg aner ikke hvordan jeg skulle ha «faket» dette. Dette skjedde, og det var helt fantastisk, sier hun.

50.000 fulgte med

Hun forteller at Justin Bieber (20) de siste ukene har ringt fans over hele verden for å bli kjent med dem og høre hvordan de har det under korona-pandemien.

– Plutselig stod det «Godta eller avslå» på telefonen min. Det var Justin som ringte! Heldigvis klarte jeg å trykke på riktig knapp, sier Langseth Folkestad til TV 2.

STOR FAN: Anna Langseth Folkestad har vært fan av Bieber siden hun var 11 år. Foto: Privat

Over 50.000 Bieber-fans fulgte med på Instagram Live da superstjernen ringte opp Anna.

– Jeg prøver å ikke gråte nå, sier Anna til Justin i videoen du kan se over.

– Ikke gråt, svarer han.

Lover comeback i Norge

I samtalen, som du kan se over, spør Bieber om hvor hun er fra.

Anna svarer at hun er fra Norge, og Justin svarer at hun ikke har norsk aksent.

– Jeg har bodd i Wisconsin et par år. Jeg fatter ikke at jeg snakker med Justin Bieber, sier den forfjamsede Lillehammer-kvinnen.

Bieber spør om hvordan det er i Norge, og Anna svarer at hele landet er stengt ned.

– Jeg tror at det snart er over, svarer Bieber, før Anna avslutter med å spørre om han kommer til Europa.

RØD LØPER: Justin Bieber ankommer «Justin Bieber: Seasons»-premieren på Regency Bruin Theatre i Los Angeles i januar. Foto: AFP

– Jeg kommer tilbake til Norge. Jeg kommer tilbake, sier han.

Etter samtalen løp hun ut av rommet sitt og vekket moren, Hilde Langseth.

– Hun må ha trodd at noen var død eller noe, sier Anna.

Kjedelig karanteneliv

Anna forteller TV 2 at hun har bodde to år i den amerikanske delstaten Wisconsin i to år som utvekslingsstudent og for å studere.

– Nå jobber jeg som barnehageassistent, og kjeder meg litt hjemme. Det hjalp veldig på at Justin Bieber ringte, sier hun og ler.

– Hva vil du si til de som lurer på om dette er en 1. april-spøk?

– Jeg kan si at jeg lover på ære og samvittighet at dette er sant, sier hun.

Alle gode ting er to

Dette var den andre gangen Langseth Folkestad fikk et møte med Bieber.

I 2015 fikk hun et kyss på kinnet av ham under en såkalt «meet and greet» med ham etter å ha vunnet en konkurranse.