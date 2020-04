Bilsalget i Norge er ned 15 prosent etter årets første tre måneder, men for særlig ett merke har 2020 så langt vært en gedigen opptur.

Vi snakker om det som også er Norges mest solgte bilmerke akkurat nå: Nemlig Audi.

De troner øverst på den rykende ferske registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

4.027 biler har Audi levert ut så langt i år. Det gir dem en markedsandel på hele 12,4 prosent. Og ikke minst: Dette er en økning på formidable 223,2 prosent sammenlignet med de tre første månedene av fjoråret.

Hva er det så som har skjedd? Jo, svaret er kanskje ikke helt overraskende elektrisk og heter e-tron.

Riktig timing

Audis første elbil har truffet markedet helt perfekt. Den har vært Norges mest solgte hver måned så langt i år. Og i mars tok det virkelig av: 1.681 eksemplarer ble registrert. Avstanden ned til Tesla Model 3 på andreplass i mars er betydelig, hele 685 biler.

3.754 nordmenn har blitt eiere av en ny e-tron i år. Det tallet viser forresten også veldig tydelig hvor viktig e-tron nå er for Audi. Resten av modellutvalget deres har til sammen solgt 273 eksemplarer!

Hvorfor har e-tron dette rekordsalget? Mye handler naturligvis om timing. Lenge var Tesla alene om å tilby elbiler i denne klassen. De hentet blant annet mange kunder som tidligere hadde kjørt Audi, BMW eller Mercedes. Når e-tron så kom på markedet, var det et oppdemmet behov for kombinasjonen elbil og tysk premium.

Vi kjørte e-tron første gang – i Colorado!

e-tron er en elektrisk SUV i familieklassen. Høy kvalitetsfølelse, god plass og 4x4 er blant kjøpsargumentene, i tillegg til alle elbilfordelene.

Rimeligere utgave

Erkerivalene er heller ikke helt på ballen. Mercedes har slitt tungt med å skaffe særlig antall av sin elektriske EQC så langt, mens BMW ikke lanserer sin elektriske iX3 før senere i år. Den kommer forresten heller ikke med 4x4, i alle fall ikke i starten. Det gjør nok at endel kunder velger noe annet.

At en så kostbar bil som e-tron er bestselger er også spesielt. Ikke i noe annet land i verden har den en slik posisjonen. Men kjøpesterke kunder og elbilfordeler med null moms og heller ikke avgift, gjør Norges til annerledes-landet på bilfronten.

I starten lanserte Audi e-tron i en utgave som heter 55. Den har i dag startpris på 651.900 kroner. Mot slutten av fjoråret kom så e-tron 50, den starter nå på 487.720 kroner.

Forskjellen her er batteristørrelsen. 55 har et batteripakke på 95 kWt, mens det samme tallet for 50 er på 71 kWt.

e-tron står for det aller, aller meste av Audi-salget her hjemme nå.

Blir fort mye dyrere

Hvis vi sammenligner modellene som heter Launch Edition, har denne i 50-utgave en offisiell rekkevidde på blandet kjøring på 332 kilometer. 55 i Launch Edition klarer på sin side 431 kilometer. Dette er de offisielle WLTP-tallene, oppgitt av importør.

Når det gjelder priser, er det all grunn til understreke at det fort blir betydelig dyrere enn Audis startpriser. Her er svært mye ekstrautstyr tilgjengelig, det er absolutt ikke noe problem å bruke et par hundre tusen kroner ekstra, før du er helt "i mål".

Dette har på kort tid blitt et svært vanlig syn på norske veier.

Tesla kraftig tilbake

PS: Mens Audi er det merket inne på topp 10 som øker suverent mest så langt i år, går det motsatt vei for Tesla.

Etter å ha gitt Volkswagen kamp om førsteplassen på registreringsstatistikkene helt frem til nyttårsrakettene gikk til værs i fjor, har 2020 startet langt mer forsiktig. Per mars er Tesla på tiendeplass. 1.408 biler så langt i år betyr at antall registrerte biler er ned med 80 prosent.

Her skal vi imidlertid ta med i betraktningen av Tesla-leveringene kan variere veldig mye fra måned til måned, og fra kvartal til kvartal. En faktor oppe i dette er nok også at et betydelig antall kunder venter på helt nye Model Y. Den er nå til salgs hjemme i USA, men er ikke ventet til Norge før tidlig i 2021.

