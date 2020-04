Det var lærerne ved sjette trinn på Ulsetskogen skole i Bergen, som fikk idéen om aprilspøken.

Det forteller skolens rektor, Anja Bøe Solli, til TV 2.

– De sendte ut en melding til elever og foreldre på Classroom i dag tidlig, om at de måtte hente blokkfløyte i løpet av dagen mellom klokken 11 og 14, forteller hun.

Classroom er portalen skolen bruker for å kommunisere med elevene, nå som de har hjemmeundervisning som følge av koronautbruddet.

For å få hentet ut en blokkfløyte, måtte elevene stille med en forelder. Og de fleste gikk fem på, sier rektoren.

I tur og orden skrev elevene inn fargeønsker på fløytene i kommentarfeltet under Blokkfløytesaken. Foreldre ble informert og utkommandert for å hente instrumentene.

Lettelse

Rektoren forteller at noen møtte opp for å hente ut blokkfløyter.

– Det var vel litt lettede skritt hjem fra det besøket, da de slapp å ta med seg en blokkfløyte, sier hun, og legger til at hun har full forståelse for lettelsen foreldrene nok kjente på, da de forstod at det var en aprilspøk.

Rektoren var til å begynne med ikke klar over aprilspøken onsdag morgen, men skjønte raskt hva som hadde skjedd da den første henvendelsen kom fra en foresatt, som ikke hadde mulighet til å komme til skolen med barnet sitt for å hente ut en blokkfløyte.

– Jeg kjente umiddelbart at dette var nok en spøk. Jeg tror ikke det ville vært det lureste å sende blokkfløyter hjem i en tid der vi er mange som er låst til hjemmet, sier hun.

APRILSNARR: Denne beskjeden fikk sjetteklasseelevene onsdag morgen. Foto: Skjermdump

– Sporty

Til TV 2 sier rektoren at hun synes aprilspøken var god.

– Hvis man var litt stresset for meldingen til å begynne med, men i etterkant får tid til å tenke over det, så synes jeg den var god, sier hun, og legger til:

– Jeg har sendt en tommel opp til lærerne etter dette, jeg synes dette var morsomt, sier hun.

– Hvordan ble spøken tatt imot av foreldrene og barna?

– Jeg tror nok både foreldre og barn har tatt dette ganske sporty. Det er en fin gjeng, så den humoren tok de nok, sier hun.

God respons

Rektoren forteller at entusiasmen og responsen var stor, da elevene skjønte at de hadde blitt rundtlurt.

– Elevene lo av seg selv og hverandre, over at de ikke tok spøken. Foreldre har tilbakemeldt, med humor og latter, at de var takknemlige for at dette var en spøk. Ikke alle synes være overvettes begeistret ved tanken på kontinuerlig blokkfløyteøving på hjemmebane, forklarer en av lærerne bak idéen.

Og dersom noen av elevene ble skuffet over at de likevel ikke fikk noen blokkfløyte onsdag, har rektoren en beskjed som muligens kan være til fortvilelse for foreldre med hjemmekontor:

– I så tilfelle kan de komme hit, så skal jeg nok klare å hente frem en blokkfløyte til dem.