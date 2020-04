Kashmirgeitene lever fritt i området ved Irskesjøen. Nå har de funnet seg et nytt hjem, midt i sentrum av byen Llandudno.

Byens 20.000 mennesklige innbyggere må imidlertid holde seg hjemme, da Storbritannia har innført reiserestriksjoner og andre korona-tiltak for å forhindre smittespredningen av viruset.

Byråd Carol Marubbi forteller at geitene pleier å oppholde seg utenbys, med mindre været er dårlig.

– Jeg tror de følte seg ensomme, og bestemte seg for å komme hit for å se seg rundt, sier Marubbi til Reuters.

Attraksjon

Marubbi sier at geiteflokken på rundt 150 geiter, har blitt en velkjent attraksjon i byen, og at geitenes mennesklige naboer ikke har noe problem med en visitt.

– Selv er jeg en stor fan. Jeg liker dem fordi de har personligheter, sier Marubbi.

En annen innbygger, Mark Richards, sier til CNN at også han finner glede i geitenes inntog.

– De blir mer og mer selvsikre. Men nå slipper jeg ihvertfall å kutte hekken selv.

Fugleinvasjon

En annen by befinner seg i en liknende situasjon. En hær på titusenvis av fugler har nemlig invadert den populære stranden Agua Dulce i Lima i Peru.

FLYR HØYT: Her er fugleflokken i ved Aqua Dulce, i Peru. Foto: Rodrigo Abd

Stranden, som ligger sør for Lima, har opptil 40.000 besøkende mennesker daglig i høysesongen, som strekker seg fra desember til mars. Etter at folk ble bedt om å holde seg hjemme for å hindre spredningen av koronasmitten, er stranden blitt kapret av store flokker med måker og pelikaner.

Patruljerende politifolk er nå de eneste menneskene man ser på den rundt 2 mil lange stranden.