Onsdag 1. april publiserte avisa Møre i Volda en aldri så liten aprilspøk.

Avisa skrev at barnehager og skoler i dag skulle åpnes opp igjen.

Aprilspøken ble mottatt med blandede reaksjoner. Flere kontaktet Volda kommune, da det ble tolket som fakta.

Kommunen så seg dermed nødt til å avkrefte spøken på sin hjemmeside.

«Volda kommune kan avkrefte det avisa Møre skriv på si nettside i dag, 1. april. Barnehagar og skular vert ikkje opna før sentralt mynde opnar opp for det. Inntil anna melding vert gitt, er barnehagane og skulane stengde frem til 14. april.»

Rådmann i Volda kommune Rune Sjurgard sier til TV 2 at kommunen varslet avisa, før de publiserte og avkreftet spøken på hjemmesiden sin.

– Det er viktig at folk er godt informerte og kjenner til fakta til en hver tid, i og med vi står i en såpass alvorlig situasjon, sier han.

Det samme gjorde Ørsta kommune som publiserte et innlegg på sin Facebook-side onsdag formiddag.

APRILSNARR: Avisa Møre fikk ikke helt den responsen de hadde håpt på, da de prøvde seg på en aprilsøk. Foto: Skjermdump

Dristet seg med korona

Redaksjonen beklager dersom noen har følt seg støtt.

Til TV 2 sier redaktør i Møre Tore Aareflot at de forstår alvoret i situasjonen vi står i.

– Vi har fått mange bekreftelser på at lokalavisen er viktig i en situasjon som dette. Likevel opplever vi en form for galgenhumor rundt det hele. Derfor dristet vi oss til å involvere korona i aprilspøken, sier han.

Han forklarer at de prøvde å dytte inn så mange usannsynlige ting som de kunne. Blant annet bestilling av en tankbil med antibac, barn som måtte bruke ansiktsvisir, overtrekksdresser og engangshansker i klassene, og flere samarbeid med skoler om bruk av arbeidskraft og klasserom.

– For de som har barn vet de hvor vanskelig det er å få en unge til å sitte stille og attpåtil bruke ansiktsmaske. Og ettersom skolene er stengt, har jo alle studentene reist hjem for lenge siden. Det var mange sjekkpunkt som fortalte at dette var tull, dersom man leste mer enn tittel og ingress, sier han.

Langt fra spøk til alvor

Da avisen forstod at spøken ble tatt på alvor, og noen ble sinte, gjorde de det tydelig at det hele var en aprilsnarr. Likevel har de ikke mottatt mer enn én e-post på saken.

Aareflot tolker responsen som at folk er stresset.

– Jeg føler meg ikke sikker på at samfunnet kommer til å bli mer åpnet etter påske. Vi må lære oss å leve i denne situasjonen, lære oss å holde avstand, bruke hansker. Vi må leve i samfunnet, slik Folkehelseinstituttet råder oss til, sier han og legger til:

– Jeg er redd det blir lenge til aprilspøken blir alvor.