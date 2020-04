Interessen for Ferrari er stor i Norge om dagen. 25 salg i løpet av årets tre første måneder er ny rekord her hjemme.

Blant nyhetene vi får se fra italienerne i år er den helt ferske coupeen med navn Roma. Her har Ferrari valgt å tone designet litt ned, sammenlignet med flere av de andre og langt mer utagerende modellene deres.

Bilen leveres i en såkalt 2+ konfigurasjon, som innebærer to små seter bak. Dette sammen med karosseriform, design og den frontplasserte motoren, betyr at Roma på mange måter blir en spennende konkurrent til for eksempel Porsche 911.

Fra 2,8 millioner

Selv om startprisen er snaut 2,8 millioner kroner hjemme i Norge, er dette likevel den billigste Ferrari-modellen på markedet i dag.

Ferdig utstyrte biler bikker fort 3 millioner, men det skremmer tydeligvis ikke de norske kjøperne. I dag får Broom opplyst at den eksklusive bilforhandleren Autoxo Sport allerede har forhåndsolgt flere eksemplarer av nykommeren.

– Diskrét luksus får en ny betydning med Ferrari Roma. Bilen er utviklet for hverdagsbruk, og har en fantastisk balanse mellom komfort og sportslighet, sier Erik Rivrud, Brand Manager for Ferrari hos Autoxo Sport.

Sammenlignet med 488 og F8 Tributo, ser nye Roma nesten snill ut. Det er i så fall frem til du rører gassen...

Ny design

Tar vi en titt på bilen, er det ingen tvil om at linjene er mer harmonisk enn vi er vant med fra superbilprodusenten. Spesielt fronten stikker seg ut, med elegante og rolige linjer – relativt sett.

På innsiden debuterer et helt nytt interiør Ferrari har valgt å kalle for «dual cockpit». Hensikten er at passasjeren i større grad skal være en del av kjøreopplevelsen, noe utformingen bekrefter.

Sett fra siden er det ingen tvil om at coupé-linjene faller tydelig på plass. Her dukker det opp assosiasjoner til både Porsche 911 og Mercedes-AMG GT.

Slik ser det ut på innsiden i nye Roma – sportsbilen som har plass til fire.

Heftig motorisering

Som alltid kan du forvente en solid kraftpakke i enhver Ferrari. Nye Roma er absolutt ikke noe unntak.

Under panseret finner vi Ferrari sin anerkjente 3,9 liter V8 twinturbomotor. Den leverer 620 hk og 760 Nm fra 3.000 til 5.750 omdreininger.

Motoren er koblet til en helt ny 8-trinns dobbeltclutch-kasse, som for øvrig er 6 kilo lettere enn forgjengeren.

Sprinten fra 0-100 km/t er i mål på bare 3,4 sekunder. Toppfarten er over 320 km/t.

Den er mildt sagt brei over hoftene. Det liker vi, i alle fall i bilverdenen.

Til Norge i høst

Takket være de doble turboene, lover Ferrari hinsides gassrespons og tilnærmet null turbo-lag.

Roma blir også utstyrt med «Variable Boost Management». Dette er en software utviklet av Ferrari som justerer hvor kraftig dreiemoment som skal utleveres, avhengig av gir. Jo høyere gir og gasspådrag, jo mer moment får du. I tillegg til å sikre et mer dynamisk skyv, skal systemet også optimalisere drivstofforbruket.

Nye Roma kommer til Norge i høst. Her kan du se flere bilder av 911-utfordreren:

Se video av Ferrari Roma: