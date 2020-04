– Om de mangler ryggrad, så kan de bare skrote hele høydehusforbudet

TV 2 publiserte onsdag to saker om fotballspiller Alexander Tetteys høydetrening i eget hjem ved bruk av en oksygenmaske.

Hendelsen i seg selv, og ikke minst norsk idretts håndtering av den, har fått mange til å reagere.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad mener det er på tide å skrote hele forbudet mot høydehus og lignende innretninger, og han er ikke spesielt imponert over Norges idrettsforbunds (NIF) håndtering av saken.

Det er mildt sagt ikke en rekke andre idrettsprofiler i Norge heller.

Se tilsvar fra NIF om hva som må til for å sanksjonere noen for brudd på regelen lenger nede i saken

– Man kan jo bare drite i reglene uansett

– Jeg er verken for eller imot høydehus, jeg stiller meg nøytral til spørsmålet, men jeg stiller meg ikke nøytral til hvordan NIF velger å reagere på mulige brudd på en utøvers potensielle bruk av en ulovlig metode. Hvis ikke NIF undersøker, og eventuelt sanksjonerer, en videodokumentert hendelse der utøver selv sier at han simulerer høyde ved manipulering av innåndingsluften, så ser jeg ikke målet med forbudet. Om NIF mangler ryggrad til å håndheve en lov og forskrift stemt demokratisk innad i organisasjonen, så kan de bare skrote hele loven. Om denne norske utøveren bruker manipulert innåndningsluft, så kan det være et forsøk på å øke EPO-produksjonen kunstig, noe som er noe av bakgrunnen for at NIF satte et forbud for høydehus i utgangspunktet.

Det er det klokkeklare budskapet fra roer Kjetil Borch, som påpeker at han ikke har kjennskap til det aktuelle apparatet i Tetteys video og ikke vet om det er et «aktivt høydehusapparat».

Ifølge Norwich City, som har levert utstyret til Tettey, er det en «høydetreningskompressor». Etter det TV 2 forstår, er det et apparat av merket Hypoxico.

Alexander Kristoff lar seg heller ikke imponere.

– Jeg synes det er unødvendig at vi ikke har et regelverk som alle utøvere kan forholde seg til fra alle land. Når det er lov for noen utøvere å bruke simulert høyde og det er ulovlig for andre, så er det jo ikke rettferdig. Når det er sagt, når vi først har et regelverk for norske utøvere og det brytes, så må man jo følge opp også... Ellers så kan man jo bare drite i de særnorske reglene uansett, sier Kristoff til TV .

– Bør helt klart fjernes

Skitrener Jostein Vinjerui, som nå er landslagstrener for Storbriannia, mener mangelen på reaksjon er kritikkverdig.

– For min del er det en regel som kan fjernes siden det bare gjelder norske utøvere. Og i alle fall nå, når denne videoen heller ikke fører til noen form for reaksjon fra norsk idrett sentralt. Her er jo saken ferdig servert med videobevis! Regelen er særnorsk, og hindrer norske utøvere i å konkurrere på like vilkår som andre. Da regelen ble laget, var det diskusjoner internasjonalt om forbud, men den ser ut til å ha stoppet helt opp for lenge siden, sier Vinjerui, som også påpeker at det vil være både økonomisk og miljømessig gunstig å fjerne forbudet.