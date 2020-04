Nybilsalget har vært stabilt høyt i Norge i flere år, men krona-krisen slår inn også her.

De siste par ukene har det vært stille hos mange bilforretninger, også denne bransjen har måttet gjennomføre omfattende permitteringer.

De rykende ferske registeringstallene for mars fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at nybilsalget falt hele 32,2 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

Til sammen ble det registrert 12.451 nye personbiler her til lands denne måneden.

Flest elbiler

Over halvparten av disse var elektriske. Det nøyaktige tallet er 6.966. Det er for øvrig 3.766 færre (- 35,1 prosent) enn i mars 2019.

Nullutslippsbilene hadde 55,9 prosent markedsandel blant personbilene i mars, i mars 2019 var markedsandelen 58,4 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i mars var elbiler.

10 prosent av alle nyregistrerte personbiler hadde dieselmotor. Bare 7,7 prosent hadde bensinmotor.

Privatlesing har doblet seg - men det finnes fallgruver

Dieselandelen har sunket kraftig de siste månedene. I mars var den helt nede i 10 prosent.

Flere ladbare hybrider

Det ble registrert 3.276 nye personbiler med hybriddrift i mars. Det er 193 færre (minus 5,6 prosent) enn i mars 2019.

Blant personbilene med hybriddrift var 2.392 ladbare hybrider, det er 356 flere (pluss 17,5 prosent) enn i mars 2019.

Så langt i år er det registrert 32.358 personbiler her til lands, det er en nedgang fra samme periode i 2019 på 15,9 prosent.

Solgte som varmt hvetebrød – så var det bråstopp

Audi e-tron topper igjen i mars, for tredje måned på rad.

Solid Tesla-økning

Audi e-tron er Norges mest solgte bil for tredje måned på rad. Audis elektriske SUV har rekordsalg i Norge. Her er vi også i en særstilling internasjonalt sett. Modellen er ikke i nærheten av å ha samme markedsandel noen andre steder.

Den største økningen i mars står Tesla Model 3 for. Dette var Norges mest solgte bil i 2019. I år har det gått langt tregere for Model 3, men i kjent stil slår Tesla til med høyt salg den siste måneden av kvartalet. Dermed økte antall registreringer formidabelt fra februar til mars, fra 53 til 997.

