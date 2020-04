Folket er delt om «søringkarantene»

Striden om kommunene bør ha anledning til å lage lokale regler som er strengere enn de nasjonale, raser for fullt.

En fersk måling Kantar har laget for TV 2, viser at folket er delt på midten i synet på om kommunene bør kunne lage egne regler, som er strengere enn de som er fastsatt av nasjonale myndigheter.

Mens 47,1 prosent av de spurte mener at kommunene bør kunne lage strengere regler, svarer 43,9 prosent nei. 9 prosent er usikre eller har ingen mening om spørsmålet.

Tallene viser at det er et klart flertall blant de unge for at kommunene kan lage lokale regler som er strengere, mens et klart flertall blant de eldre sier nei.

Ordføreren i Bardu kommune, som har hatt en restriktiv linje, er ikke overrasket over at det er delte meninger blant nordmenn.

– Dette var ikke så uventet. For oss er det verdt å merke seg at ledelsen av Universitetssykehuset i Nord-Norge har gitt oss medisinfaglig støtte. En karantene vil kjøpe tid og flate ut kurven. Jeg synes det er bra at de unge er for at kommunene bør kunne lage strengere regler, for jeg hadde fryktet at de var mer likegyldige til dette, sier ordfører Toralf Heimdal i Bardu kommune til TV 2.

Bardu var en av de første som innførte «søringkarantene», og torsdag samles kommunestyret igjen etter at Fylkesmannen i Troms og Finnmark opphevet de lokale karantenereglene.

Størst støtte i nord

Støtten til lokale regler er størst i Nord-Norge, men det er også flertall blant de spurte i hovedstadsområdet.

I resten av landet sier et flertall av de spurte nei til at lokale myndigheter skal kunne lage egne regler som er strengere.

Enige om veileder

I smittevernloven gis kommunene makt til å begrense personers bevegelsesfrihet, men justisminister Monica Mæland (H) har manet til felles spilleregler i kommunene og innstendig bedt landets ordførere om å stanse med egne karanteneregler.

Næringslivet er blitt hardt rammet av de strenge, lokale karantenereglene, og søndag ble NHO, KS og LO enige med regjeringen om en veileder til kommunene om lokale karanteneregler.

Helseminister Bent Høie understreket at regjeringen mener det ikke er behov for egne lokale karanteneregler, gitt de strenge tiltakene som er iverksatt nasjonalt.

– Vi anbefaler derfor kommunene ikke å innføre egne generelle regler om karantene eller restriksjoner, sa han.

I veilederen ligger det retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted.