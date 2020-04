Ralf Fährmann er utlånt fra Schalke 04, og sto begge kampene da tyskerne møtte Manchester City i åttedelsfinale i Champions League for et drøyt år siden.

Fährmann kom til Bergen i starten av mars, og skal spille i Brann ut juni. Målvakten fikk én treningskamp for bergenserne før fotballen ble satt på vent på ubestemt tid på grunn av koronviruset. Nå er det ikke sikkert at Brann-fansen får se Fährmann i aksjon i en tellende kamp.

– Det er en vanskelig situasjon nå. Ingen vet helt hva som skjer. Jeg prøver å holde meg i så god form som mulig, også håper jeg å få kamper for Brann i slutten av mai, sier Fährmann til TV 2.

– Er det mulig at du blir den beste Brann-spilleren noensinne som ikke får noen offisielle kamper?

– Det håper jeg ikke. Jeg har erfaring som jeg er stolt over, men man er aldri så god som sin siste kamp. Jeg har definitivt noe å bevise her i Brann, svarer keeperen, som har spilt over 200 kamper i Bundesliga.

– Bergen er virkelig "Wow".

Selv om fotballen er satt på vent, er 31-åringen glad for å være i Bergen.

– Jeg trener to ganger om dagen og bruker naturen i området her mye. Jeg mener at man som fotballspiller er pliktig til å holde seg i toppform. Det å bevege seg i Norge og Bergen med de vakre fjellene er ideelt sånn sett, sier Fährmann, som har fått god tid til å utforske Vestlandet de siste ukene.

– Bergen er virkelig "Wow". Nå forstår jeg hvorfor tyskere kommer og ferierer her, smiler tyskeren.

Avslører hvorfor han signerte for Brann

Planen til Fährmann er å bruke Brann-perioden til å komme seg i form, så han kan bli førstevalget mellom stengene i Schalke når han returnerer til sommeren.

– Jeg har vært lenge i Schalke, men da de ville forlenge med Alexander Nüble ble sjansene mine dårligere. Jeg dro til Norwich, men der var jeg ikke lykkelig. Nå er ambisjonene mine å holde meg i så god form som mulig for å kunne kjempe om en plass igjen i Schalke, og da tror jeg kamptrening i sommer er viktig. Når tyskerne har sommerpause, kan jeg holde meg i gang.

Hvor frustrerende er det da at det ikke blir noe spill?

– Det er frustrerende, men samtidig har det stoppet opp overalt. Jeg satser på det blir noen kamper her i Bergen etter hvert, så får vi se. Jeg angrer uansett ikke på at jeg reiste hit, avslutter Fährmann.