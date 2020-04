Fra i dag må du betale avgift på all netthandel

Til stor frustrasjon for norske butikker var det lenge avgiftsfritak på varer som kostet mindre enn 350 kroner fra utenlandske nettbutikker.

I regjeringens statsbudsjett for 2020 ble det klart at dette avgiftsfritaket skulle fjernes, slik at du må betale merverdiavgift og eventuelle andre avgifter fra første krone også på kjøp fra utlandet.

1. januar 2020 ble avgiftsfritaket for såkalte næringsmidler og særavgiftspliktige fjernet. Skatteetaten forklarer at næringsmidler anses som enhver mat- eller drikkevare som er bestemt til å konsumeres av mennesker. Legemidler, tobakksvarer, alkoholholdige drikker og vann fra vann fra vannverk anses ikke som næringsmidler.

Fra 1. april har avgiftsfritaket for andre varer også blitt fjernet. Det betyr at du må betale merverdiavgift, også kalt moms, fra første krone på alle varer du handler fra utenlandske nettbutikker.

Dette innebærer at varer kjøpt over nett vil ilegges samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.

Må registrere seg

En overgangsordning gjør at varer som er kjøpt under reglene for 350-kronersgrensen, men kommer inn til Norge etter at avgiftsfritaket er fjernet, ikke blir ilagt moms eller fortollingsgebyr i overgangsperioden.

Fjerningen av avgiftsfritaket betyr at utenlandske nettbutikker får plikt til å kreve inn norsk moms på varer med verdi under 3000 kroner, skriver Skattetaten.

For å håndtere dette må de registrere seg i en forenklet ordning hos Skatteetaten. Den nye ordningen heter VOEC, en forkortelse for VAT On E-Commerce.

Skatteetaten har publisert en liste over hvilke nettbutikker som er registrert i ordningen, som du kan finne på denne nettsiden.

Tolletaten skriver at ettersom ikke alle vil være registrert i VOEC-ordningen fra 1. april, vil dette føre til et stort press på Posten og andre transportører siden de da må fortolle disse sendingene som tidligere var fritatt.

«Derfor vil det fra 1. april bli innført et midlertidig deklarasjonsfritak for sendinger med verdi mellom 0 og 350 kroner og som kommer fra nettbutikker, netthandelsplattformer eller andre selgere som ikke er VOEC-registrerte. Det betyr at 350-kronersgrensen består for slike sendinger inntil Finansdepartementet bestemmer at den skal fjernes helt» skriver Tolletaten.

Kan handle fra hvor du vil

Endringene i avgiftsfritaket 1. april gjelder for eksempel: