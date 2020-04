Tirsdag opplyste statsminister Erna Solberg om at norske Laerdal Medical og Servi AS i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt har utviklet en nød-respirator, som skal brukes i intensivbehandling av koronapasienter.

I etterkant har et samlet fagmiljø rettet sterk kritikk mot regjeringen, hvor de mener de nye nød-respiratorene ikke kan behandle koronasykdommen covid-19.

– Hva svarer du på kritikken om nød-respiratorene?

– Denne respiratoren er godkjent som en nød-respirator. Både utstyr og personell er viktig. Derfor bestiller vi disse nød-respiratorene, samtidig som vi setter i gang opplæring av folk som kan jobbe med dette, sier Erna Solberg til TV 2 onsdag.

Forbereder seg på det verste

Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund (NSF), Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) og Norsk anestesiologisk forening (NAF) er blant dem som har reagert på nyheten som ble presentert under en pressekonferanse tirsdag.

De reagerer på at nød-respiratorene ikke kan fungere på samme måte som vanlige respiratorer, og at det som virkelig trengs er kompetent personell og utstyr.

FFI og produsenten av nød-respiratoren mener derimot fagmiljøet kan ha misforstått meningen med produktet, og at det kun skal brukes hvis Norge havner i en ekstrem situasjon grunnet koronaviruset.

– Så de som nå kritiserer, de hørte bare ikke godt nok etter på pressekonferansen i går?

– Jeg var i alle fall tydelig på at begge deler er viktig. Vi jobber nå ut fra worst-case-scenarioer, og derfor må vi nå rigge oss slik at vi kan håndtere det dersom smitten kommer helt ut av kontroll, sier statsministeren til TV 2 onsdag.

– Beredskapsløsning

Også Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) forsvarer nød-respiratorene.

– Nødrespiratoren er en beredskapsløsning som skal redde liv hvis kapasiteten på ordinære respiratorer ved norske sykehus blir sprengt, understreker forskningsdirektør Hanne Bjørk ved FFI i en pressemelding onsdag.

Flere land opplever mangel på respiratorkapasitet fordi et stort antall pasienter trenger pustehjelp samtidig i forbindelse med denne pandemien. I pressemeldingen opplyser FFI om at Helse Sør-Øst allerede har bestilt omtrent 400 fullskala respiratorer fra utlandet, men at leveringstiden på disse er usikker.

– Løsningen vår er designet for å kunne avlaste helsepersonell dersom alternativet er enten manuell bagging, eller ingen tilgjengelig hjelpemidler, understreker Bjørk.

– Den er automatisert slik at den i et krise med veldig mange respiratorpasienter samtidig, kan avlaste de som kan få tilstrekkelig hjelp gjennom nødrespiratoren.