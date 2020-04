Det skriver magasinet Simple Flying, som har undersøkt bevegelsene til rundt ti prosent av Ryanairs flåte på 451 fly av typen Boeing 737-800. Selskapet opplyser selv at mer enn 90 prosent av deres fly er satt på bakken.

Likevel tar mange Ryanair-fly av fra basen og tar en kjapp tur i nærområdet før de lander igjen. Det later til at flyene «luftes» omtrent hver fjerde dag uten passasjerer om bord.

Det å holde flyene «varme» er trolig et grep for å spare penger, skriver flysmart24.no.

Holder sertifikatene ved like

Om et fly blir stående lenge på bakken, vil det trenge en omfattende og kostbar teknisk sjekk før det kan settes i trafikk igjen. Og lavprisselskapet som er kjent for å kutte kostnader der det er mulig, kan ha funnet en måte å unngå en slik service på.

– Det blir først og fremst lavere kostnader enn at flyene må gjennom en større sjekk etter å ha stått på bakken over lengre tid. Det er bra for pilotene også. De skal vedlikeholde sine sertifikater og dermed får de noen småturer i luften som ivaretar mye av det, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til flysmart24.no.

Elnæs har tidligere jobbet for Ryanair og kjenner selskapet godt.

Nesten alle fly ble luftet

En talsperson for Ryanair opplyser til Simple Flying at slike flyvninger gjennomføres for å holde noen maskiner operative i tilfelle selskapet får i oppdrag å hente hjem britiske statsborgere i utlandet eller om det oppstår behov for å frakte viktig medisinsk utstyr.

Simple Flyings undersøkelse av 47 fly viste imidlertid at alle unntatt ett hadde vært i luften nylig. Det indikerer at selskapets strategi er å holde de fleste av flyene operative, selv om Ryanair ikke forventer å være tilbake i tilnærmet normal drift før i juni.

I mellomtiden sende altså flyene på tur uten passasjerer – noe som ikke er særlig heldig for selskapets miljøprofil. Ryanair profilerer seg som det grønneste flyselskapet i Europa.