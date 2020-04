Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Vi har vel alle hørt at man ikke bør parkere en bil på gress. Ihvertfall ikke for en lengre periode. Men hvor skadelig er det egentlig? Vinterstid med frost og tele i bakken kan det vel ikke være noe problem?

Verre er det vel sommerstid med damp fra bakken og det at gresset holder på fuktighet? Hjelper det å sørge for å holde gresset kortklipt slik at bilens understell ikke berøres av gresset?

Å parkere på grus sommerstid er som kjent heller ikke bra da man har avdamp fra bakken. Det ideelle er vel asfalt eller betong?

Benny svarer:

Heisann - og takk for interessante betraktninger. Dette er det nok mange som kanskje ikke tenker så veldig nøye over, men underlaget du parkerer på kan faktisk ha stor betydning.

Vi snakker da selvfølgelig langtidsparkering og lagring. Om du parkerer på en gresslette eller plen under en konsert, en fotballkamp, eller en helg hos venner, har selvfølgelig lite å si.

Det er parkering over tid som vil skape problemer. Svaret ga du på sett og vis selv. Men jeg utdyper litt nærmere hvorfor asfalt og betong er de beste stedene for langtidsparkering av bil.

Det er jo slik her i Norge at selv midtsommers kan vi ha ganske store temperatursvingninger. Dette gir kondens – duggvått gress er vel noe vi alle kjenner til. Når sola og varmen kommer, vil dette som du selv er inne på fordampe og stige opp. Dermed vil bilens understell utsettes for fuktighet. Temperaturforskjellen gjør også at metallet i bilen utvider seg og trekker seg sammen. Noe som igjen gjør at porer i stål, lakk etc. "puster" ut og inn fuktighet. Dermed skapes god grobunn for rust om dette vedvarer over lang tid.

Selvfølgelig er langt gress verre enn kort. Det blir mer fuktighet. Grus er bedre enn gress, men aller best er fast underlag som asfalt og betong om bilen skal stå parkert over tid.

Skal biler lagres lenge, bør de absolutt parkeres tørt og innendørs, med god utlufting. For også betong og asfalt avgir noe fuktighet og damp. Dessuten regner det jo innimellom. Med innendørs lagring slipper man også fuglemøkk. pollen og luftforurensing og katta til naboen som gjerne spaserer over bilen med møkkete poter.

Håper dette var oppklarende.

Det eneste denne bilen slipper ut er vanndamp

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Sjekk ut: Dette mener 8.500 norske eiere om bilen sin

Video: Vurderer du elbil? Dette bør du tenke over