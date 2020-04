Skolesjefen er kritisk til delvis gjenåpning

– Utfordring

Skolene er ikke helt fullstendig stengt. I dag er de åpne for elever som får tilsyn fordi foreldrene har samfunnskritiske jobber og ikke har anledning til å være hjemme med barna, eller for elever som av andre grunner har et særskilt behov for å være på skolen.

– Så vi har en gruppe elever som kommer på skolen hver dag, sier skolesjefen.

Men elevene som i dag er på skolen, følger det samme opplegget som resten av klassen, som har hjemmeundervisning. Det er et opplegg som læreren lager hjemme.

– Det er nettbasert, eller de får oppgaver og så ringer læreren og følger dem opp på samme måte som de som er hjemme, sier Gerhardsen.

– Hvis man skal ha en gradvis åpning, hvordan skal læreren da håndtere det?

– Det er vi litt usikre på, for læreren kan ikke være hjemme og lage hjemmeundervisning for de som er hjemme, samtidig som de skal være på skolen og ha klasseromsundervisning. Det kan bli en utfordring, men dette må vi jo finne løsninger på, sier hun.

– Nå kommer det andre signaler fra byrådet i Oslo, nemlig at de ikke vil ha en delvis gjenåpning av skolene. Hva forholder du deg til?

– Vår jobb er å forholde oss til de retningslinjene som blir satt. Nå forholder vi oss til at skolene er stengt, og at det er ganske strenge regler for hvor mange mennesker som kan være i samme rom, samtidig som vi tilbyr tilsyn til noen elever. Det forholder vi oss til nå og når det blir nye regler, forholder vi oss til dem, sier skolesjefen.

Sårbare barn

Et argument for en delvis gjenåpning av skolene, er at det for mange sårbare barn er ekstra viktig å komme seg på skolen.

– Jeg tenker at vi alle sammen er veldig bekymret for de barna som ikke har det så bra til vanlig. Mange av dem har det nok enda vanskeligere nå, og som skole føler man et stort ansvar for å følge dem opp og det vet jeg at mine kolleger nå gjør i veldig stor grad, sier Gerhardsen, og fortsetter:

– De ringer, de møter dem, de melder bekymringer til Barnevernet hvis det er grunn til det. Jeg tror vi alle deler en stor bekymring for dem. Det er klart at for alle barn – særlig for dem – hadde det vært best å være på skolen nå. Men samtidig har vi en smittesituasjon. Oslo er episenteret for koronakrisen og vi har veldig strenge nasjonale reguleringer for smittevern, og dette må henge sammen.