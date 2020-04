– Håpløst, høl i huet, glem det

Alle kamper i april og mai er utsatt på grunn av koronakrisen, men EHF håper at sesongen kan gjenopptas i juni. Da ønsker de blant annet å avvikle åttedels- og kvartfinaler i Champions League for menn, mens finalene skal spilles i august.

Planen er dermed at denne sesongen avsluttes som starten på neste sesong. Det gjelder også for kvinnenes turnering.

Men i løpet av sommeren skifter mange spillere klubber, blant dem Sander Sagosen. Han kan dermed spille sin nåværende klubb til finale, for så å spille mot samme klubb i selve finalen.

– Gir ingen mening

Sagosen ler litt oppgitt når podkasten «Kommentatorbua» tar kontakt for å diskutere planen.

– Det er ganske håpløst sett med mine øyne. Alle som driver med håndball ønsker kun å komme tilbake til et vanlig liv, men for meg blir dette bare en kriseplan for å forsøke å redde alt mulig som man nå ser forsvinne i det fjerne, sier Norges stjernespiller til TV 2.

Sagosen har kontrakt med franske PSG ut juni. I juli bytter han til tyske Kiel.

Han kan dermed risikere å avslutte oppholdet i Paris med kvartfinale i Champions League i juni, for så å spille finalene, Final4, for Kiel mot PSG i august.

– Det høres jo ganske komisk ut. Det å kvalifisere ett lag dit og så eventuelt spille mot det laget du har vært med hele sesongen og kvalifisert dit. Det er spesielt. Det gir jo ingen mening. Det er ikke sånn idrett skal fungere, sier Sagosen.

– Hadde det beste vært å nulle ut sesongens turnering?

– Jeg synes det. Vi spillere vil jo gjerne gjøre ferdig sesongen, men det må være med premisser som gir mening.

Hammerseng-Edin: – Vet ikke hvor jeg skal starte

Slik planen er nå forsøker bare EHF, og klubbene også kanskje, å redde mest mulig økonomisk.

Uansett sportslige konsekvenser, og spillernes helse, så pakker man mest mulig inn i en kalender slik at du får spilt det ferdig.

– Alle bør skjønne at dette er en spesiell situasjon, og det viktigste er helsen til alle på kloden, mener Sagosen.

Han får støtte av TV 2 kommentatorene Gro Hammerseng-Edin og Bent Svele.

– Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte, sier den tidligere landslagskapteinen og Champions League vinneren Hammerseng-Edin.

– For det første tenker jeg at det er lite realistisk at dette er mulig å gjennomføre, og jeg tror heller ikke det kommer til å være forsvarlig, forklarer hun og legger til: