Onsdag møtte statsminister Erna Solberg (H) og Røde Kors-president i Norge, Robert Mood, pressen for å orientere om planene for påsken.

– Det blir en spesiell påske for mange, og for mange blir det nok hjemme-påske. Likevel er vi forberedt på at det kan bli en del å gjøre for oss. Vi er forberedt på at det vil bli større behov for psykososial støtte denne påsken, sier Mood.

Han sier de som til vanlig er ekstra utsatt, nå vil kunne være enda mer utsatt.

– Både folk som allerede sliter psykisk, som er ensomme, eller barn og unge som opplever omsorgssvikt, sier han.

Lang responstid

Røde Kors flytter vanligvis sin beredskap til fjellet i påsken. Dette gjør de ikke i år.

Denne påsken vil de beholde beredskapen der folk er – altså der folk bor.

– Dette betyr at det blir lenger responstid dersom du trenger hjelp på fjellet. Du må ha med deg det utstyret du trenger og ikke ta noen unødvendige sjanser om du absolutt må på tur, sier Røde Kors.

De anbefaler likevel at folk kommer seg ut i naturen, men at de gjør dette i sitt nærmiljø.

– Ikke belast hjelpeapparatet

Erna Solberg åpnet under pressekonferansen med å si takk til alle de frivillige i Røde Kors.

– Ved inngangen av årets påske er alle vanlige påskeplaner lagt på vent. Jeg vil anbefale alle å følge Røde Kors sine koronavettregler, og gi hverandre omsorg, ta kontakt med dem som kanskje er litt ensomme og være gode mot hverandre, sier Solberg.

Røde Kors har utarbeidet i mars egne koronavett-regler.

– Oppbemanningen av den psykososiale støtten til Røde Kors tror jeg vil være veldig viktig. Jeg vil berømme dere for at dere også i år gjør en ekstrainnsats i påsken, sier Solberg.

Solberg oppfordrer alle til å hjelpe de som trenger hjelp rundt seg.

– I Norge i dag holder vi sammen ved å holde avstand, men vise omtanke, sier Solberg.

Solberg sier at de som absolutt må ut på en skitur i påsken, må tenke over hvor de drar på tur.

– Det må være en skitur du mestrer. Ikke legg ut på en lengre tur enn du makter å gjennomføre. Ikke belast et hjelpeapparat som allerede har mer enn nok å gjøre, sier Solberg.

Forbud

Det er nedlagt forbud mot å overnatte på hytter utenfor egen hjemkommune i påsken.

Likevel frykter flere hyttekommuner, særlig i nærheten av byer, at mye folk vil ta turen til hyttene sine på dagtid.

Årsaken til hytteforbudet er at helsevesenet allerede er belastet i forbindelse med koronaepidemien, og at de må ha beredskapen på plass for å ta vare på innbyggere som eventuelt blir smittet av koronaviruset.