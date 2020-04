Slik drar du nytte av de rekordlave strømprisene

Siden nyttår, og spesielt den siste måneden, har strømprisene vært sjeldent lave. Tall fra kraftbørsen Nord Pool viser at gjennomsnittsprisen i mars måned endte på 9 øre per kilowatt time (kWh) i Kristiansand og Bergen, mens Molde, Trondheim og Tromsø endte på 10 øre per kWh.

I Oslo var strømprisen også på på 9 øre per kWh den foregående måneden, som er det laveste i mars siden 1993. I mars i fjor var snittprisen over fire ganger så høy, med 41 øre per kWh.

– I løpet av mars vi har vi hatt dager med strømpriser ned i 6 øre per kWh, og det er spesielt på denne tiden av året, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool.

Mildvær og regn

Det er mildt vær og mye nedbør som har fylt opp vannmagasinene og sørget for rekordlave strømpriser.

Meteorolog Roar Inge Hansen ved StormGeo opplyser at middeltemperaturen i mars var 1-2 grader over det normale i nesten hele landet.

– Størst avvik var det på Østlandet og på Finnmarksvidda, med 3-4 grader over det normale. Med unntak av Østlandet og indre strøk av Trøndelag og Møre og Romsdal, som fikk nedbørmengder nær det normale, falt det betydelig mer nedbør enn normalt i resten av landet, sier Hansen.

Meteorologen sier det de fleste steder kom opp mot dobbelt så mye nedbør som normalt i mars.

– Mest nedbør i mars fikk stasjonen Lurøy i Nordland med 560 mm. I Bodø falt det 154 mm nedbør, som er den høyeste marsnedbøren siden 1977. Relativt mest nedbør fikk Troms og Finnmark, med opptil tre ganger så mye nedbør som normalt.

– Sjekk avtalen din

I forbindelse med de lave strømprisene været har gitt oss, har Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket en klar beskjed til alle nordmenn.

– Sjekk strømavtalen din. Du er nesten garantert å finne en billigere avtale på Strømpris.no enn den du har i dag, sier Blyverket til TV 2.

Strømpris.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet hvor du kan sammenligne avtalene i det norske strømmarkedet. Blyverket sier forskjellene mellom de dyreste og de billigste avtalene er svært store.

– Vi har gjort flere endringer på sammenligningstjenesten vår, som fremhever billige spotprisavtaler med lang varighet. Vi ser nå at strømbransjen har tilpasset seg dette. Det er mange flere billige, varige spotavtaler i markedet nå enn for få måneder siden. Med varige mener vi avtaler som varer minst seks måneder, sier Blyverket.

– Mange tusen å spare

Forbrukerrådets oppfordring om å sjekke strømavtalen sin går ut til absolutt alle nordmenn. Blyverket sier de aller, aller fleste vil spare penger på å bytte til en av avtalene som ligger på topp hos Strømpris.no.