Ett par har blitt samboere – slik går det med Love Island-finalistene i dag

Det er nå drøyt én måned siden Nora Haukland (22) og Johannes Klemp (27) vant TV-seernes hjerter og gikk seirende ut av Love Island 2020.

I finalen sto valget mellom Nora og Johannes, samt parene Omid Rosander (25) og Iselin Nordøy (24) og Ali Esmael (28) og Mie Mack Cappelen (22).

Nå er de tre finaleparene tilbake i Norge og en, ikke helt, men likevel mer normal hverdag utenfor villaens fire vegger.

Har blitt samboere

For vinnerparet har tilværelsen hjemme i Norge vært utelukkende positiv for forholdet.

– Da vi kom hjem, ble vi sikre på at følelsene vi hadde for hverandre inne i villaen faktisk er ekte, om ikke enda sterkere, forteller Klemp til TV 2.

Paret forteller at de har blitt samboere etter at de kom tilbake fra Argentina, og stortrives under samme tak. De tror utfallet ville blitt slik uavhengig av korona-tiltakene.

– Da vi kom hjem var ting fortsatt ganske nøytralt med tanke på korona-situasjonen, men vi valgte likevel å bo sammen, forklarer Nora.

BOR SAMMEN: Nora Haukland og Johannes Klemp bor sammen i Johannes' leilighet. Foto: Privat

De har foreløpig ikke bestemt seg for hva de skal bruke pengepremien på 300.000 kroner til, men de tror pengene på sikt vil gå til et felles bosted, og i første omgang møbler i Johannes' leilighet.

– Han har nesten ikke møbler. Bare en sofa, et bord og en TV, humrer Nora.

Får ikke møtt foreldrene

Tiltakene fra de nordlige fylkene har også forhindret dem fra å reise opp til Alta, slik at Johannes kan få møtt Noras foreldre.

– Men vi har hatt mange videosamtaler på Skype med dem, så de kjenner Johannes godt likevel, forsikrer hun.

Johannes forteller at de i utgangspunktet hadde tenkt å reise på kjæreste-tur til Roma sammen i månedsskiftet april-mai, men at denne reisen nå naturligvis er skrinlagt.

For Omid og Iselin løste korona-pandemien et avgjørende spørsmål for dem – foreløpig.

Vil flytte sammen

I utgangspunktet skulle de nå vært i et avstandsforhold og bodd i hver sin by, Kristiansand og Oslo, men siden begge er blitt permitterte, har de bodd sammen i de to byene på skift.

– Tiden etter at vi kom hjem har vært veldig fin. Vi har fått mulighet til å være mer sammen enn vi hadde forventet, forteller Omid før Iselin legger til:

– Vi har vært med hverandre konstant siden vi kom hjem, og reist frem og tilbake mellom og Oslo-Kristiansand.