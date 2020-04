Oslo politidistrikt har så langt utstedt forelegg i 5 saker som omhandler brudd på smittevernbestemmelsene, ikke alle er vedtatt. Fire av disse gjelder karantenebrudd, mens én er brudd på forbud om virksomhet.

I tillegg er ni saker under etterforskning.

– Karantene-foreleggene er grunnet i at personene har kommet hjem fra utenlandsreise, eller bor i hustand med bekreftet smittetilfelle. Foreleggene går på det som er normal aktivitet, dra ut og treffe venner, men man ikke overholder grunnlaget for karantene, forklarer Morten Reppen, politiinspektør i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet i Oslo sier de ikke går aktivt inn for å spørre alle på gaten, men at de har fattet mistanke under andre oppdrag.

– Vi har oppdaget karantenebrudd primært under andre oppdrag, også kommer det frem at vi må grave videre for å finne ut om det er brudd på karantene.Vi får ofte inn meldinger, og da må vi vurdere om vi skal reagere og om vi skal undersøke, forklarer Reppen.

Politiinspektøren sier i pressemeldingen at alle må huske på ansvaret vi har i en krisesituasjon.

– Vi håper folk forstår alvorligheten ved brudd på smittevernreglene. Alle har et samfunnsansvar for å begrense smitte. Tiltak for å begrense smitte er ikke en privatsak. Politiet prioriterer brudd på smittevernsbestemmelsene høyt i tråd med Riksadvokatens retningslinjer, skriver Reppen i pressemeldingen.