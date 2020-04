Slik kan skolene gradvis åpne opp

I dette intervjuet med åpner kunnskapsministeren opp om sine tanker om hvordan skolene og barnehagene gradvis kan åpnes opp igjen.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg, som skal levere sine forslag til regjeringen førstkommende fredag.

Melby understreker at hun avventer ekspertutvalgets innspill, men skisserer flere muligheter for hvordan skolene gradvis kan åpne opp:

Det åpnes bare opp for noen klassetrinn.

Skoledagen fordeles mellom trinn, slik at ikke alle er der samtidig.

De mest sårbare barna prioriteres, og man vurderer hvilke barn som har mest behov for å fysisk være på skolen.

Klasser fordeles utover flere klasserom.

– Det finnes veldig mange andre muligheter mellom at skolene er helt stengt eller helt åpne. Det vi undersøker nå er hvilke muligheter for å ha åpent, samtidig som man ivaretar smittevernregler. Det vil si at man kan ha god avstand, at man ikke samles i for store grupper og at det ikke er for mange på ett sted samtidig. Vi er veldig opptatt av å få en rekke forslag fra den ekspertgruppa vi har satt ned, slik at vi kan ha et godt grunnlag for å ha flest mulig i skole og barnehage samtidig som vi ivaretar smittevernhensyn, sier Melby til TV 2.

– Når du snakker om avstand, vil det si at man ikke kan åpne for alle trinnene samtidig?

– Ja, det er blant tingene man må vurdere. Man kan redusere hvor mange barn som er på skolen samtidig for å ha bedre plass og sikre at det er to meter mellom alle.

Melby sier et alternativ er å åpne opp for de mest sårbare barna og en mulighet er at skoledagen fordeles mellom ulike klasser.

– Man kan se for seg at det åpnes for noen klasser, man kan se for seg at man bare er der i en begrenset tid, man kan se for seg at ikke alle barn skal være der like mye. Noen har behov for mer oppfølging fra lærere, noen klarer seg fint med hjemmeskole. Det er blant tingene vi vurderer.

Melby sier skolebyggene og skolearealene ikke er like, og at eventuelle lokale tilpasninger er en av vurderingene regjeringen må ta.

TOMME KLASSROM: Regjeringen har stengt ned skolene frem til 13. april. Foto: Fredrik Varfjell

– Er det sannsynlig at man gradvis åpner opp etter påske?

– Jeg vil ikke spekulere, for det er hensynet til smitte og liv og helse som går først. Det er de helsefaglige rådene som går først. Min jobb er å se på mulighetene som er for å åpne skoler og barnehager samtidig som vi ivaretar de helsefaglige rådene.