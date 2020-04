En eldre kvinne døde tirsdag kveld på Giske Omsorgssenter i Møre og Romsdal.

– Det er svært trist at pandemien skulle gi så tragisk utfall. I dag tenker vi mye på den avdødes familie og føler med de, sier ordfører i Giske, Harry Valderhaug.

Kommunen skriver i en pressemelding at kvinnen fikk påvist koronaviruset for to uker. Siden smitten ble påvist har hun vært isolert.

– Et dødsfall minner oss på hvor alvorlig situasjonen er og hvor viktig det er at vi alle tar tiltakene styresmaktene iverksetter på største alvor. Vi må alle gjøre vårt beste for å hindre at smitten sprer seg, sier Valderhaug.



Så langt har 40 mennesker dødd i Norge etter å ha fått påvist koronasmitte. Dette er det første koronadødsfallet i Møre og Romsdal.