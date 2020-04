Tidligere fotballspiller Mads Hansen (36) er for mange kjent fra blant annet «Spårtsklubben», hvor han sammen med Ida Fladen, Erik Follestad og Jon Martin Henriksen deler humoristiske innslag. Nå er det klart at han debuterer som forfatter.

– Tiden er inne nå, sier Mads Hansen til God kveld Norge.

Musikkarriere

Hansen ga i 2018 ut sommerhiten «Sommerkroppen», som toppet listene landet over.

– Det er morsomt å se en prosess fra start til mål. Som med musikken, har jeg tenkt at det en eller annen gang hadde det vært gøy å se hvordan man faktisk lager en bok, sier Hansen.

Ble overbevist

Det er Kagge Forlag som har signert den tidligere fotballspilleren.

– Erling Kagge tok turen hjem til meg for å klare å få meg overtalt. Det er viktig å føle at du har et forlag som har troa og er gira, sier Hansen.

33-åringen forteller videre at han den siste tiden har fått forespørsler fra 4-5 andre forlag som har ønsket å inngå avtale.

– Jeg har det siste halvannet året fått mange tilbud fra forlag. Hovedårsaken til at jeg ikke har ønsket å gjøre det før nå, er vel at jeg ikke ønsket å gå rett fra låt til bok. Det kan fort bli for mye, men jeg har alltid hatt lyst, sier Hansen.

Boken er til nå tenkt å komme ut på sensommeren.

– Tanken var at boken publiseres mot skolestart, inn mot høsten. Dato er fremdeles uklart. Men en deadline hadde kanskje gjort meg godt.

Ingen selvbiografi

Hvilken type bok det vil bli, er heller ikke klart.

– Det eneste jeg er klar på, er at jeg ikke ønsker å gi ut en selvbiografi. Da føler jeg at det blir et statement at min historie er så utrolig interessant at alle burde ønske å lese den, sier Hansen og fortsetter:

– Til nå er jeg fremdeles i drodleprosessen. Men det er jo et par historier som ikke folk vet, som kanskje er på tide å få ut i dagslys.

«Bloggerkrigen»

Mads Hansen har gjentatte ganger stått i stormen mot gjentatte influensere hvor han kritiserer dem for å være dårlige forbilder.

– Også forlaget har fått med seg alt som har skjedd på Instagram over åra, så det ligger mulig noe der. Jeg må nok ha det med i boken.

– Til nå har jeg lovet følgerne mine på Instragram at et av kapitlene skal hete «Bloggerkrigen», så jeg får vel stå ved det løftet, sier Hansen.

Titt inn i privatlivet

Den tidligere fotballspilleren har samboer og to barn, men vernet godt om privatlivet sitt så lenge han har stått i rampelyset.

– Om jeg skal åpne opp mer om det private, så er det nok her. I en egen bok kan jeg selv velge hvilken måte å gjøre det på. Men jeg kommer ikke til å utlevere meg helt, sier Hansen.

Hansen legger heller ikke skjul på at dette er fremmed territorium.

– Første gang jeg var i bryllup var jeg toastmaster, og første gang jeg leser en bok vil det være min egen, sier Hansen med en god latter.