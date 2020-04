Dette enkle trikset holder deg i form hele påsken

Etter at alle landets treningssentre ble pålagt å stenge torsdag 12. mars, har nordmenn nå i fire uker tatt skogen, fortau og andre arealer til bruk.

Flere og flere tyr til treningsinfluensere for tips, triks og inspirasjon, noe som gir økning i både følgerskare og antall klikk.

En av de som har merket pågangen er Inger Houghton (34). Hun har studert ernæring og er utdannet personlig trener.

– Jeg har absolutt merket en oppgang de siste tre ukene, sier Houghton til TV 2 og forteller at hun den siste tiden har fått over 4000 nye følgere på Instagram, noe som har resultert i hele 160.000 til sammen.

Få tips til hjemmetrening i videovinduet øverst i saken.

Prioriter 30 minutters bevegelse

De siste fire årene har Houghton drevet treningsbloggen Ingerindubai.com. Hun har også gitt ut en treningsdagbok.

Den Dubai-baserte bloggeren tror folk søker seg til hennes profil for å få treningstips og forslag til økter de kan utføre hjemme.

– Jeg får gjerne spørsmål om hvordan man kan justere en økt avhengig av hvilket utstyr man har tilgjengelig. Det er også flere som spør om matvanene mine, men det folk oftest spør om er hvor treningsklærne mine er fra.

Hennes beste tips er å holde treningen gående, og at det ikke er så farlig at man ikke får trent på samme måte som for tre uker siden.

– Det kan være positivt med en periode med en annen type belastning. Det viktigste er bare å gjøre noe. Og ikke minst – bruk naturen og frisk luft. Det er en terapi jeg anbefaler alle som kan å teste ut i disse dager. Her i Dubai har vi ikke lov til å dra ut på joggetur. Folk løper marathon på balkongene sine, sier hun, og forklarer at landet har hatt full «lockdown» i snart to uker.

– Hvis du må komme med kun ett tips?

– Prioriter minst 30 minutter bevegelse eller aktivitet hver dag, uansett hva det måtte være, sier hun, og forteller at hun lengter etter å kunne snøre på seg joggeskoene, skru av hodet og bare la beina gå.

– En tur rundt kvartalet

Fitnessinfluenseren Maren Turmo (20) var nylig å se på «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Hun sier til TV 2 at det er viktig for kropp og psyke å komme seg opp av sofaen, men at man ikke må tvinge seg selv ut.

– Det viktigste for nordmenn som står uten treningssentre er å ta ting helt med ro og følge motivasjonen når det kommer til trening. Føler du for å trene, så trener du. Men om du kun ønsker en rolig tur, så er det også tipp topp, sier 20-åringen.