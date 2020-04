Empati i koronaens tid

Når mennesker er i fare, har vi en naturlig trang til å verne om vårt eget. Derfor har vi blitt rørt av hvor mange her i landet som har blitt med for å støtte oppropet #EvakuerBarnaFraMoriaNå på sosiale medier, og deltatt i dugnaden for å samle inn barnesko, slik at hvert eneste barn i flyktningeleiren kan varm og tørr på føttene.

For selv om mange har nok med egne bekymringer i disse dager – for sykdom, regninger i permisjonstid eller å måtte kombinere hjemmekontor med barn og hjemmeskole, så har folk over hele landet tatt seg tid. De har stilt opp, sendt inn, og blitt med for å vise sin støtte og omtanke for barna i Moria. Det er norsk dugnadsånd på sitt aller fineste.

Aksjonen vi er en del av er en krystallklar oppfordring til den norske regjering om å bidra slik at de aller mest sårbare på kontinentet vårt akkurat nå, barna i Moria, kan bli reddet bort fra leiren de er fanget i.

Dette er barn som desperat trenger vår hjelp til å komme bort fra de umenneskelige og farlige forholdende de lever under. Før de blir skadet for livet av alt de opplever og ser der.

Vi har jobbet for at disse barna må evakueres i flere år. Vi har vært der som frivillige, vi har skrevet og fortalt her hjemme, vi har demonstrert og mobilisert. Men først og fremst, vi har sett disse barna i øynene, og blikkene deres gjør det umulig å stoppe.

ENGASJEMENT: Tekstforfatterne Negar Bajoghli (f.v), Katrin Brubakk (midten), Marthe Valle (høyre) sier koronakrisen viser et engasjement som øker og øker. Foto: Privat.

Men da koronakrisen satte inn, var vi redde for at det ville bli vanskelig å fortsette. For at folk ville ha nok med seg sjøl. Det hadde ikke vært så rart. Men i stedet har engasjementet bare økt og økt, og det har skapt et nytt håp om at dette faktisk er mulig, hvis viljen er sterk nok.

Fra Finnmark til Lindesnes og på Svalbard har folk meldt inn at de vil hjelpe, spurt om hvordan de kan bidra, og sendt oss tusenvis av barnesko.

På under to uker nådde vi målet med å skaffe 7500 par sko. Ett par for hvert barn som er stuet sammen i den overfylt leiren som nå huser mer enn syv ganger så mange mennesker som den er ment for.

Moria er en leir der kloakken renner mellom teltene. Et sted der det ikke er skolegang, helsehjelp eller håp. Der både voksne og barn har hutret seg gjennom vinteren med papplater som madrasser og sandaler på beina. Hvor alle forkjølet og man hører hoste hvor enn man går.

Det er et mareritt for folk å bo der, men det vil bli et paradis for COVID-19. Ingen smitteverntiltak er mulige, det fins ingen håndsprit og karantener er ikke mulig å gjennomføre.