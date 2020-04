Fant et av fjorårets største narkobeslag under TV 2-innspilling

I fjor sommer fant tollerne på Svinesund hele 20 kilo heroin og 17 kilo kokain gjemt i en tilhenger på en semitrailer.

Til sammen hadde beslaget en gateverdi på mellom 30 og 50 millioner kroner.

I TV 2s nye dokumentarserie «Toll», ser vi hvordan tollvesenet og politiet jobbet før de aksjonerte. Se klippet i videovinduet øverst i saken.

Gjemt under gulvet

I juni 2019 stopper tollvesenet en utenlandsregistrert bil på svenskegrensa. Sjåføren fra Litauen blir tatt inn til kontroll, og det viser seg at han er godt kjent innenfor narkotikakriminalitet.

Under kontroll av kjøretøyet finner tollvesenet et dokument som inneholder et registreringsnummer på et tyngre kjøretøy.

Ved hjelp av patruljer og tekniske systemer, samt kontroller på grensen, har de fokus på trailertrafikken og holder utkikk etter semitraileren med tilsvarende registreringsnummer.

Aksjonerte

Nyttekjøretøyet dukker omsider opp på kameraene. Den er på vei mot grensen på Svinesund, men politiet og tollvesenet lar den nederlandske sjåføren passere, helt uvitende om hva de har planlagt.

De følger etter i sivil og aksjonerer etter at sjåføren har levert den lovlige lasten i Oslo-området. Aksjonen skjer et knapt døgn etter at kjøretøyet passerte grensen mellom Sverige og Norge.

Semitraileren blir kjørt tilbake til verkstedhallen på grensa i Østfold, hvor de jekker opp gulvet i tilhengeren og beslaglegger de store mengdene.

Ifølge en sak fra Dagbladet i desember 2019, satt begge mennene fremdeles varetektsfengslet for smuglingen.

– Dette ble avslørt etter svært godt samarbeid med Tolletatens kontrollører på Svinesund. Erfaringsmessig har vi tidligere sett at det i slike saker ofte blir brukt en såkalt spotter - en som kjører først for å se om det er klar bane ved blant annet tollstasjonen. Det var også årsaken til at mannen i personbilen ble pågrepet, sa etterforskningsleder i Øst politidistrikt, Tony Svensson, til Dagbladet i desember.

40 prosent av alle beslag er hasj

I Kripos' rapport om narkotikastatistikk fra første halvår 2019, står det skrevet at det for første gang siden 2014 har vært en økning i antall narkotikasaker sammenlignet med tidligere år.

«I det første halvåret er det registrert 12.945 narkotikasaker, som er 8,5 prosent flere saker enn i samme periode i fjor», står det i dokumentet.

40 prosent av alle beslag var hasj. Rapporten viser at det i første halvår av 2019 ble beslaglagt om lag 1800 kilo hasj fordelt på 7339 saker. Kun fem prosent av beslagene var kokain, mens ti prosent var marihuana.