Er du på jakt etter ny modellbil til hjemmekontoret? Og kanskje en som få andre har maken til? Da har vi et veldig godt forslag til deg.

Nå har det nemlig dukket opp en helt unik modellbil av legendariske Enzo Ferrari – superbilen som forlengst har skrevet seg inn i historiebøkene.

Bilen ble bygget mellom 2003 og 2004, blant annet som en hyllest til Ferrari sine meritter i Formel 1. Modellnavnet er en hyllest til selskapets grunnlegger, Enzo Ferrari, og det er kun laget 400 eksemplarer av den.

100.000 kroner

Samtidig med datidens produksjon av Enzo i fullskala, ble det også laget en eksklusiv serie modellbiler i skala 1/5. Totalt ble det kun produsert 399 eksemplarer. Nå er én av disse til salgs i Norge.

Det er Ferrari-entusiast Robert Bjørnestad som selger sin modellbil, men kun til rett pris.

– Dette er bil nummer 35 av 399 produserte. Jeg må ikke selge den, men vurderer det til rett pris. Så langt har jeg fått to konkrete bud på 57.000 og 75.000 kroner. Disse har jeg valgt å takke nei til, forteller Robert til Broom.

Modellbilen hans er annonsert til den nette sum av 99.900 kroner.

Denne er håndbygd i samme periode som produksjonen av Enzo Ferrari. Underveis ble det produsert rundt 30 eksemplarer per måned.

Håndbygget

Modellbilen kjøpte han i USA for 10 år siden. Da kostet den 6.000 euro helt ny. Og i likhet med Enzo Ferrari i fullskala, har også verdien på modellbilen økt de siste årene. Senest på en auksjon for et par år tilbake, ble det solgt én utgave til rundt 90.000 kroner.

– Det som gjør bilen ekstra spesiell er at det kun er laget 399 eksemplarer. I tillegg er hele bilen håndbygd. Felgene er for eksempel freset ut i magnesium, så her er ingenting overlatt til tilfeldighetene, sier Robert, som selv er en stor Ferrari-fan.

Totalt har bilentusiasten eid 11 Ferrari-er. Nå har han «bare» to stående i garasjen, en Dino fra 1977 og en Modena fra 2000.

Her er den i fullskala. I utviklingen tok Ferrari i bruk mye teknologi fra sin Formel 1-satsning. Motoren er en 6-liters V12 på 660 hk.

Trodde modellbilen var narkotika

Men tilbake til modellbilen: Her forteller Robert at bilen måler nærmere en meter i lengderetning, og at importen inn til Norge i sin tid ikke var helt problemfri...

Nyprisen på modellbilen var 6.000 euro.

– Det er jo snakk om en stor bil. Kassen den ble fraktet i var så stor, at det kunne vært plass til et menneske der. Størrelse og verdien på pakken, gjorde også Tollvesenet nysgjerrig, husker jeg. De mistenkte rett og slett at det var snakk om narko-smugling, og demonterte deler av bilen for å undersøke den nærmere, sier Robert, og understreker at det er knyttet mye historie til modellbilen.

– Du er Ferrari-fan. Hvorfor velger du å selge denne?

– Jeg har rett og slett litt for mye, og føler jeg må kvitte meg med noe. Kona derimot, nekter meg egentlig å selge den, så vi får se, avslutter han.

Her kan du se hele annonsen.

